70 лет назад в Киеве заработал первый в Европе компьютер
Так выглядела Малая электронная вычислительная машина. Фото: Википедия
25 декабря 1951 года в Лаборатории Института электротехники АНУССР, находившейся в Феофании на территории монастыря, под руководством академика Сергея Лебедева была пущена в Европе компьютер с автоматическим исполнением программы.
Разработка была начата с намерением смоделировать (смакетировать) вычислительную машину БЭСМ и поэтому первоначально первая «М» расшифровывалась как «модель». После первых успехов и с учетом остроты потребности (как в УССР, так и в СССР в целом) в вычислительных мощностях решили макет превратить в машину для вычисления реальных задач. Практически до введения в эксплуатацию первого экземпляра ЭВМ «Киев» «МЭСМ» была основой «вычислительных мощностей» УССР (не принимая во внимание ЭВМ «СЭСМ», которая была специализированной).
Лаборатория располагалась в помещении старинной гостиницы для паломников. Фото из открытых источников
«Лаборатория располагалась в помещении старинной гостиницы для паломников. Машина работала на лампах и сильно нагревалась. Поговаривают, что из-за этого в бывшей гостинице даже разобрали крышу», — рассказал киевед Кирилл Степанец.
Решение на машине реальных задач: вычисление функций распределения вероятностей. Подсчитано 585 значений с точностью до единицы 5-го знака, для чего сделано около 250 тыс. операций. Подсчеты сделаны за 2,5 часа. На основании вычислений составлены таблицы, предназначенные для определения однородности выстрелов артиллерийских орудий с точки зрения единообразия технического рассеяния. Эти же таблицы применяются для установки режима работы станков-автоматов. vnbspyevropi-komplsquojuter-773f8bc.jpg» alt=»70 лет назад в Киеве заработал первый в Европе комп‘ компьютер» />
После снятия с эксплуатации «МЕОМ» передали в институт . Фото из открытых источников
На машине «МЭВМ» также был решен ряд задач по заказу ведущих математических и технических институтов, в частности по созданию таблиц значений сложных функций, инженерных вычислений в области энергетики.
После снятия по эксплуатации «МЭВМ» передали в Киевский политехнический институт для использования в учебном процессе. Постепенно была разобрана с использованием отдельных электронных узлов для обучения инженеров по цифровой вычислительной технике.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»