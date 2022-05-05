70 дней войны: сколько киевлян поженились и родились
Новая жизнь дает надежду на победу. Фото: Вечерний Киев
С начала полномасштабной российской агрессии в столице создали 2640 новых семей и родилось 1789 малышей.
За 70 дней нового этапа войны в Киеве поженились 2640 пар. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГАНиколай Поворозник.
«Новая жизнь дает надежду на победу! Город живет, и мы обязательно победим! Об этом говорят новые жизни и новые семьи, которые появляются в нашем городе. За 70 дней с начала широкомасштабного российского вторжения в столице поженились 2640 пар», — рассказал Николай Поворозник. Он добавил, что за время полномасштабной войны в Киеве родилось 1789 мальчиков. Среди новорожденных — 45 двойней.
«Искренне желаю новорожденным и их родителям крепкого здоровья и мирного неба, а новообразованным семьям — безграничной любви, благополучия и счастья!» — сказал Николай Поворозник.
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Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»