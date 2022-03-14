6700 киевлян из социально незащищенных категорий получили продуктовые наборы
6700 киевлян получили продукты первой необходимости. Фото: фб-страница Марины Хонды
Благодаря работе территориальных центров социального обслуживания граждан уже 6700 киевлян получили продукты первой необходимости.
Это киевляне из социально-незащищенных категорий: лица с инвалидностью, семьи, воспитывающие детей из инвалидностью, одинокие пожилые люди, лица, получающие менее двух прожиточных минимумов, паллиативные больные.
Кроме того, в условиях военного положения, терцентры обеспечили почти 5800 горячих обедов для указанных категорий.
6700 киевлян получили продукты первой необходимости. Фото: фб-страница Марины Хонды. =»6700 киевлян из социально незащищенных категорий получили продуктовые наборы» />
6700 киевлян получили продукты первой необходимости. Фото: фб-страница Марины Хонды
«Социальные работники также продолжают предоставлять услуги на дому для людей из социально-незащищенных слоев населения. Это и приготовление пищи, покупка продуктов, уборка, кормление. Ежедневно такие услуги получают более 2000 киевлян, — отметила заместитель председателя КГГА Марина Хонда. —Терцентры продолжают работать в штатном режиме, а социальные работники выполняют свою работу».
6700 киевлян получили продукты первой необходимости. Фото: фб-страница Марины Хонды. =»6700 киевлян из социально незащищенных категорий получили продуктовые наборы» />
6700 киевлян получили продукты первой необходимости. Фото: фб-страница Марины Хонды. =»6700 киевлян из социально незащищенных категорий получили продуктовые наборы» />
6700 киевлян получили продукты первой необходимости. Фото: фб-страница Марины Хонды
Если вы принадлежите к одной из указанных выше категорий — обращайтесь в территориальные центры своего района лично. Телефоны учреждений и адреса
«Подчеркиваю, что территориальные центры обеспечивают продуктами первой необходимости и горячим питанием ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО киевлян из указанных категорий!»,— обратила внимание Марина Хонда.
На сегодня, в городе работают магазины, открываются продуктовые ярмарки. Критического дефицита продуктов нет.
Напомним, в Киеве возобновляют работу продуктовые мини-ярмарки, а также работают 27 рынков.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»