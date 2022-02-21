65 тысяч гривен штрафа за нелегального работника: столичным работодателям напомнили о законе
Фото: архив Вечернего Киева
Легальная работа выгодна не только работникам, но и работодателям.
Специалисты столичной службы занятости объясняют работодателям преимущества легального трудоустройства и риска найма работников без соответствующего оформления. В частности, в прошлом году провели почти 3,5 тысячи встреч и бесед с работодателями столицы.
«Те из работодателей, кто считает, что используя незадекларированный труд, им удастся оптимизировать свои расходы, ошибаются, потому что они получают большие риски»,— заметил директор Киевского городского центра занятости Виктор Белич.
Следует заметить, что Кодекс законов о труде Украины предусматривает ответственность работодателя за нарушение законодательства о труде. За фактический допуск работника к работе без оформления трудового договора (контракта), оформление работника на неполное рабочее время в случае фактического выполнения работы полное рабочее время, установленное на предприятии, и выплаты зарплаты (вознаграждения) без начисления и уплаты ЕСВ и заработных плат, что составляет 65000 гривен.
Совершение такого нарушения повторно в течение двух лет обойдется работодателю уже в 30 минимальных зарплат за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение, которое на сегодняшний день составляет 195000 гривен.
Недопущение к проведению проверки, созданию препятствий при ее выявление неоформленных трудовых отношений и выплаты зарплаты влечет за собой наложение штрафа в размере 16 минимальных зарплат — 104000 гривен.
В 2021 году было выплачено 7,3 млн грн по статье 47 Закона Украины «О занятости населения». Кроме того, 35,1 миллионов гривен пособия по частичной безработице на период действия карантина было профинансировано 658 физическим лицам — предпринимателям и 188 предприятиям (2,7 тысячи работников) по статье 471 Закона. Чтобы стимулировать создание новых рабочих мест государство будет предоставлять безработным почти 100 тысяч гривен на открытие собственного дела. За эти средства можно будет приобрести оборудование и материалы.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»