500 тысяч тюльпанов расцветут на Печерске
Такими были тюльпаны на Певческом в мае 2021 года. Фото:
На Певческом поле откроют традиционную весеннюю выставку тюльпанов.
Во время военного положения жизнь киевлян коренным образом изменилась. Однако есть то, на что не может повлиять ни одна сила — природа. Так на Певческом поле взошли и уже понемногу расцветают тюльпаны, посаженные осенью.
«Киев, ты невероятный! Мы обожаем свой город, своих людей и любимый парк Певче! Скоро здесь расцветут более 500 тысяч тюльпанов, поэтому мы решили открыть территорию парка для всех желающих»,— сообщили в администрацию парка «Печече».
Уже с 3 мая киевляне смогут полюбоваться красотой собственными глазами. /p>
Кроме тюльпанов вы увидите нарциссы, ирисы, крокусы, мускари и другие многолетники. Для детей предусмотрена зона развлечений и батут.
Стоимость билета для взрослых 100 грн, а для детей — 25 грн. Важно: часть средств от продажи билетов пойдет на нужды ВСУ.
Кстати, первые тюльпаны военной весны расцвели в Киеве на Майдане.
Наталья МАРКОВ, « Вечерний Киев»