500 кафиров, 2 самолета и вертолет. Генштаб обновил данные о потерях врага за последние сутки
Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях.
Фото из сообщения Генштаба ВСУ в Facebook A A+ A++
Событие: С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла около 59 080 военных (+500 за последние сутки), сообщает Генштаб в Facebook.
Детали и комментарии: Враг теряет не только живую силу, но и технику. Так, ВСУ уже уничтожили 2338 танков (+13), 4932 боевых бронированных машин (+23), 1391 артиллерийскую систему (+6), 333 РСЗО (+2), 176 средств ПВО (+1), 264 самолета (+2) , 225 вертолетов (+1), 1003 БПЛА оперативно-тактического уровня (+8), 246 крылатых ракет, 15 кораблей/катеров, 3768 автомобилей и автоцистерн (+17), 131 единица специальной техники. Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях.
Командование Воздушных Сил ВСУ сообщило подробности сбивания самолетов России. Два штурмовика Су-25 «приземлили» воины зенитной ракетной Одесской бригады в Баштанском районе Николаевской области. Также вчера наши зенитчики уничтожили 4 ракеты Х-59 и 5 иранских дронов-камикадзе «Shahed-136». Два — на Одесском направлении и три — на Николаевском. Пуски баражирующих боеприпасов осуществлялись по направлению акватории Черного моря.
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По данным ОК «Юг», с 10 сентября российские войска запустили по югу Украины более 30 дронов-камикадзе. В эфире телемарафона начальница объединенного координационного прессцентра Наталья Гуменюк сообщила, что армия России направляет группы иранских беспилотников на территорию Украины, чтобы выявить в частности средства противовоздушной обороны. По ее словам, украинские военные изучают их тактику действий и уже имеют определенные результаты противодействия таким дронам. «Если говорить о соотношении ущерба и достижении целей, то в два раза есть преимущество ущерба, несмотря на то, что по показателям они трудны для определения противовоздушной обороны. Они довольно низко летят, довольно медленно, но они достаточно громкие…Те 40 килограммов взрывчатого вещества, которые они несут, призваны вызвать пожар», — рассказала Наталья Гуменюк, пишет Радио Свобода. Она добавила, что на юге, по непроверенным данным, у войск России есть от 300 до 1000 иранских дронов.
В течение последних дней подтверждены потери противника на отдельных направлениях, сообщил Генштаб в Facebook. В населенном пункте Бахмутовка Луганской области в результате удара ВСУ по району сосредоточения противника более 50 военнослужащих России погибли, уничтожено 17 единиц вражеской техники. В Токмаке Запорожской области ранения получили около полусотни рашистов, а в Гуляйпольском районе Запорожской области — до 40. В Мелитополе уничтожен пункт управления, зенитный ракетный комплекс С-300 и ранены более 50 кафиров.