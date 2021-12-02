50 трансплантаций костного мозга сделали в этом году в Охматдете

magictr | 02.12.2021 | Новости | Комментариев нет

50&nbsp сделали в этом году в Охматдете /></p> <p>50трансплантаций костного мозга сделали за 2021 год в Охматдете. Фото: Охмадит </p> <p>За 11 месяцев этого года в больнице Охматдет провели полсотни трансплантаций костного мозга детям. Это почти в два раза больше, чем в 2020 году. Тогда мультидисциплинарная команда Охматдета сделала 26 трансплантаций.</p> <p>За два года в отделении ТКМ было проведено 17 трансплантаций от неродственных доноров. 13 из  — в 2021 годе. На следующей неделе наши врачи проведут еще одну неродственную трансплантацию. Доноров для наших пациентов находили в Германии, Турции, Дании, Польше, благодаря Украинскому реестру доноров костного мозга</p> <p>Ежегодно в Украине в трансплантации костного мозга нуждаются около 100-150 детей. Из них 60-70% не имеют совместного семейного донора. Раньше этих деток отправляли за границу. Теперь пациентам можно помочь в Украине.</p> <p>Сейчас отделение ТКМ Охматдета может обеспечить 70% всех национальных потребностей детского населения. Для сравнения, 6 взрослых центров ТКМ в Украине вместе сделали 6 алогенных трансплантаций, тогда как Охматдет— 39.</p> <p><img class=

Ежегодно в Украине в трансплантации костного мозга нуждаются около 100-150 детей. Фото: Охмадит

Среди тех, кто получил шанс и трехлетний мальчик Диомид. Благодаря Украинскому реестру доноров костного мозга, для ребенка отыскали несемейного донора, потому что никто из родственников, как донор, мальчику не подошел. Донора нашли в Турции. Кстати, к реестру потенциальных доноров костного мозга присоединился и папа Диомида.

32 миллионы людей в мире зарегистрированы как потенциальные доноры костного мозга. Украинский реестр сейчас насчитывает всего 6 тысяч потенциальных доноров. Впрочем, спасти чью-то жизнь может каждый из нас. 5% стволовых гемопоэтических клеток дают пациенту шанс на здоровую жизнь. У донора же они восстанавливаются через две недели. Обычно процедура сдачи клеток почти ничем не отличается от сдачи крови. Стать потенциальным донором можно по ссылке: https://ubmdr.org/Home/RegisterDonor. Если ваши стволовые клетки подойдут человеку с онкологическим заболеванием, вы спасете жизнь

Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»

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