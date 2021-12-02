50 трансплантаций костного мозга сделали в этом году в Охматдете
Ежегодно в Украине в трансплантации костного мозга нуждаются около 100-150 детей. Фото: Охмадит
Среди тех, кто получил шанс и трехлетний мальчик Диомид. Благодаря Украинскому реестру доноров костного мозга, для ребенка отыскали несемейного донора, потому что никто из родственников, как донор, мальчику не подошел. Донора нашли в Турции. Кстати, к реестру потенциальных доноров костного мозга присоединился и папа Диомида.
32 миллионы людей в мире зарегистрированы как потенциальные доноры костного мозга. Украинский реестр сейчас насчитывает всего 6 тысяч потенциальных доноров. Впрочем, спасти чью-то жизнь может каждый из нас. 5% стволовых гемопоэтических клеток дают пациенту шанс на здоровую жизнь. У донора же они восстанавливаются через две недели. Обычно процедура сдачи клеток почти ничем не отличается от сдачи крови. Стать потенциальным донором можно по ссылке: https://ubmdr.org/Home/RegisterDonor. Если ваши стволовые клетки подойдут человеку с онкологическим заболеванием, вы спасете жизнь
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»