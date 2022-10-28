480 кафиров, самолет и 2 вертолета: Генштаб обновил данные о потерях врага за последние сутки
ВСУ уже уничтожили более 17,5 тысячи единиц российской техники и вооружения.
Фото из сообщения Генштаба в Facebook A A+ A++
Событие: С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла 69 700 военных (+480 за последние сутки), сообщил Генштаб в Facebook.
Детали и комментарии:Враг теряет не только живую силу, но и технику. Так, ВСУ уже уничтожили 2640 танков (+9), 5378 боевых бронированных машин (+14), 1698 артиллерийских систем (+8), 379 РСЗО, 192 средства ПВО, 272 самолета (+1), 251 вертолет (+2), 1401 БПЛА оперативно-тактического уровня (+3), 351 крылатую ракету, 16 кораблей/катеров, 4808 автомобилей и автоцистерн (+10) и 151 единица специальной техники (+1). В общей сложности с 24 февраля ВСУ уничтожили по меньшей мере 17 537 единиц русского языка. техники и вооружения По подсчетам аналитиков, с начала полномасштабного вторжения ВСУ получили в качестве трофеев почти 400 танков, 700 единиц бронетехники и 170 артиллерийских систем. Это больше, чем Украине поставили крупнейшие страны-партнеры. Только во время контрнаступления на Харьковщине украинские защитники захватили военную технику и оружие рашистов более чем на $400 млн.
Командование Воздушных Сил ВСУ сообщило в Telegram, что два российских вертолета Ка-52 «Аллигатор» и штурмовик Су-25 наши военные сбили на Херсонщине. Стоимость одного вертолета оценивается в $16 млн, самолета — более чем в $11 млн. То есть за один день российские оккупанты потеряли авиации более чем на $43 млн. По данным британской разведки, с начала войны российская армия уже потеряла четверть парка ударных вертолетов Ка-52. Там заметили, что «Аллигаторы» особенно пострадали от украинских переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК).
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Между тем глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил в Telegram, что в начале недели одно из его подразделений понесло артобстрел и значительные потери в Херсонской области, погибли 23 боевика, 58 — ранены. Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань рассказал подробности уничтожения оккупантов. По его словам, кадыровцы «эвакуировались» на левый берег Херсона, где активно снимали на селфе свой отдых и размещение базы. Благодаря этим фото ВСУ обнаружили их местонахождение и уничтожили вражескую базу. По его данным, по меньшей мере 40 кафиров погибли, более 60 получили ранения. «Благодаря своим тиктокерским способностям и видео размещения они фактически сами сообщили свое местонахождение, а нашим Вооруженным Силам осталось только их «отработать», — заметил Сергей Хлань.