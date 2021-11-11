47 спасателей боролись с огнем на СТО в Голосееве
Один из работников СТО пострадал
Один из работников СТО пострадал и находится в больнице под наблюдением медиков.
Вчера, 10 ноября к Службы спасения в 20:19 поступило сообщение о пожаре на ул. Бойчука, 45, что в Голосеевском районе столицы.
На место происшествия прибыли спасатели и выяснили, что возгорание произошло на СТО в двухэтажном здании. Поскольку ближайший источник водоснабжения находился более 1.5 км, пришлось организовать прокладку дополнительных магистральных линий и подвоз воды. Из-за этих факторов пожар тушили практически час. ;спасателей боролись с огнем на СТО в Голосиеве» />
На месте происшествия работали 47 спасателей. Вместе с тем, во время тушения огня от воздействия высоких температур обрушилась конструкция крыши, где хранили автомобильные шины.
Также, в результате пожара в больницу госпитализировали одного из работниковСТО. Еще до прибытия пожарных потерпевший пытался потушить пожар собственноручно. Из-за чего отравился продуктами горения и получил 25% ожогов.
На месте происшествия работали 11 пожарных автомобилей, а также 47 спасателей.
Обстоятельства инцидента устанавливают правоохранители.
Также, тушили пожар на просп. Правды, что в Подольском районе
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»