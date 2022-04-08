46 стран-членов ЮНЕСКО будут бойкотировать заседание Комитета всемирного наследия из-за России
Проведение сессии было запланировано на территории России
Проведение 45-й сессии Комитета всемирного наследия было запланировано в российской Казани. Стороны Конвенции о всемирном наследии 1972 года подписали открытое письмо об отказе от участия в заседании из-за систематического нарушения Россией международного гуманитарного права в Украине.
Страны-подписанты поражены агрессивными действиями россии в Украине. Многие погибли, кое-где разрушены целые города.
«Цивилизованный мир, понимающий ценность культурной идентичности для страны, солидарен с Украиной. ЮНЕСКО обязаны не допустить председательство россией 45-й сессией Комитета Всемирного наследия, а также должны перенести проведение ее с Казани. российская федерация, которая наносит удары по нашим церквам, музеям, памятникам, театрам при любых обстоятельствах нет никакого морального права продолжать называться участником организации, цель которой заботиться о культуре. Вместо этого мы радостно организуем проведение комитета во Львове», — прокомментировал министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.
Ранее Министерство культуры и информационной политики Украины призвало ЮНЕСКО перенести 45-ю сессию из российской Казани в украинский Львов и исключить российскую федерацию из рядов организации.
Вчера в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке во время восстановленной 11-й чрезвычайной спецсессии Генеральная Ассамбле приостановка членства России в Совете ООН по правам человека.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»