46 стран-членов ЮНЕСКО будут бойкотировать заседание Комитета всемирного наследия из-за России

magictr | 08.04.2022 | Исскуство | Комментариев нет

Проведение сессии было запланировано на территории России

Проведение 45-й сессии Комитета всемирного наследия было запланировано в российской Казани. Стороны Конвенции о всемирном наследии 1972 года подписали открытое письмо об отказе от участия в заседании из-за систематического нарушения Россией международного гуманитарного права в Украине.

Страны-подписанты поражены агрессивными действиями россии в Украине. Многие погибли, кое-где разрушены целые города.

«Цивилизованный мир, понимающий ценность культурной идентичности для страны, солидарен с Украиной. ЮНЕСКО обязаны не допустить председательство россией 45-й сессией Комитета Всемирного наследия, а также должны перенести проведение ее с Казани. российская федерация, которая наносит удары по нашим церквам, музеям, памятникам, театрам при любых обстоятельствах нет никакого морального права продолжать называться участником организации, цель которой заботиться о культуре. Вместо этого мы радостно организуем проведение комитета во Львове», — прокомментировал министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

Ранее Министерство культуры и информационной политики Украины призвало ЮНЕСКО перенести 45-ю сессию из российской Казани в украинский Львов и исключить российскую федерацию из рядов организации.

Вчера в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке во время восстановленной 11-й чрезвычайной спецсессии Генеральная Ассамбле приостановка членства России в Совете ООН по правам человека.

Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»

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