4500 сооружений: на одной карте собрали все укрытия и бомбоубежища Киева
Фото: Наталья Cлинкина
Киевлянам рассказали, как найти укрытие и хранилища столицы в случае чрезвычайной ситуации.
Если несколько лет назад в городе было 1,5 тысячи пригодных укрытий, то на сегодняшний день их количество увеличили втрое. Об этом мэр Киева Виталий Кличко сказал на брифинге по поводу ситуации в столице в связи с возможной дальнейшей агрессией России и о действиях киевской власти.
Всего в фонд защитных сооружений гражданской защиты входят более 500 хранилищ. Они расположены на объектах критической инфраструктуры и предназначены для защиты работников.
Город также имеет 4500 сооружений двойного использования, где в случае чрезвычайной ситуации могут укрыться жители города. Это— подземные паркинги и переходы, углубленные станции метро, подвалы и полуподвалы.
Речь идет о 355 подземных паркингах, 256 подземных переходов и 47 углубленных станций Киевского метрополитена, а также 3741 подвал и полуподвал. Их расположение можно увидеть на карте на сайте КГГА.
«Были вопросы, что в мирное время сооружения двойного использования могут применяться для хозяйственной деятельности. Там сейчас могут быть магазины, аптеки, кафе или парикмахерские. Но в случае чрезвычайной ситуации балансодержатели и руководители заведений должны открыть дверь и оказать защиту населению», – отметил Виталий Кличко.
Мэр также по пунктам рассказал, как городские власти готовятся к возможному наступлению российских войск на Украина. В частности, для гарантирования бесперебойного электроснабжения в сотрудничестве с НЭК «Укрэнерго» Киев обеспечил дополнительную генерацию электроэнергии. Это поможет в случае опасных ситуаций сохранить подачу «света».
Также Кличко рассказал, что город работает во взаимодействии с Вооруженными Силами Украины и другими составляющими сил обороны и безопасности.
Для комплектования подразделений бригады территориальной обороны резервистами создана горячая линия КГГА— 063 651 44 46. Такие линии открывают и в каждом батальоне терробороны. Ежедневно на них обращаются более 100 желающих вступить в ряды территориальной обороны.
Ольга КОСОВА, «Вечерний Киев»