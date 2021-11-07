45 тысяч старых автопокрышек вывезли с территории Святошинского района
Уборка старой авторезины продолжается и на Виноградаре. Фото Екатерины Новосветной
В Святошинском районе завершили уборку старой авторезины.
В районе сообщили, что на придомовых территориях, которые находятся в обслуживании КП «Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Святошинского района» автомобильных покрышек. Всего собрано более 45 тысяч старых автопокрышек, которые по нормам отнесены к четвертому классу опасности. Резиновые колеса вредят окружающей среде, искажают эстетический вид города, а их токсичная пыль опасна для здоровья.
Однако местами в районе еще можно встретить использованные автошины. Как пояснил председатель Святошинской РГА Сергей Павловский, эти территории уже не являются коммунальными, а относятся к территориям ОСМД, ЖСК и предприятий. В районе начинают отслеживать количество шин на данных объектах и устанавливать ответственных лиц с целью приведения территории в надлежащее состояние.
В рамках осеннего месячника по благоустройству и проверке состояния районов комиссия КГГА подчеркивала работу утилизации подержанных автопокрышек по всему городу. Сейчас старую авторезину активно собирают в Подольском районе, в частности на территориях школ и в межквартальных проездах. В Киеве немало несанкционированных свалок мусора, которые постоянно заполняются после их уборки коммунальщиками. На этих локациях теперь устанавливают камеры наблюдения, позволяющие найти нарушителей благоустройства.