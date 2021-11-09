40% питьевой воды в Киеве уже дезинфицируется без хлора
Вода в кранах киевлян становится безопаснее. Фото: Борис Корпусенко
Вместо жидкого хлора используют безопасный реагент — гипохлорит натрия.
Вода в кранах киевлян становится безопаснее. В прошлом году в городе уже завершили реконструкцию 14 артезианских водопроводных насосных станций, где вместо жидкого хлора используется современный и более безопасный реагент — гипохлорит натрия. Следовательно, уже 40% питьевой воды в Киеве дезинфицируется без использования жидкого хлора.
А в этом году Киевсовет утвердил программу, благодаря которой в ближайшие пять лет улучшат качество воды в системе централизованного водоснабжения столичных жилищ.
Владимир Бондаренко, заместитель городского головы—секретарь Киевского городского совета отметил , что для Киева эти изменения крайне необходимы. И прежде всего нужно реконструировать водопроводные сети, а также возобновить функционирование бюветных комплексов во всех районах столицы.
«Приоритетом работы должно стать внедрение современных технологий очистки воды. Стратегия должна включать все необходимые меры, чтобы киевляне получили возможность употреблять питьевую воду непосредственно из системы центрального водоснабжения во всех домах Киева», — подчеркнул Владимир Бондаренко.
Справочно.
Централизованная система водоснабжения Киева состоит из Днепровской и Деснянской водопроводных станций, 357 артезианских скважин, 77 водопроводных насосных станций 1, 2, 3, 4 подъемов и водопроводов3 водопроводов3 водопровод3 км, в частности, водовод — 399,95 км, уличные сети — 2624,43 км, внутриквартальные и дворовые сети — 1288,25 км. На днях Киевводоканал ликвидировал аварию Кельце , через которую едва текла холодная вода из кранов. Устранение неполадок продолжалось с 5 по 8 ноября. Чтобы обеспечить жителей Борщаговки питьевой водой на улицах дежурили автоцистерны.
Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»