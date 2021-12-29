300 выставок и 7 масштабных фестивалей: каким был 2021 год для столичной культуры
Среди знаковых фестивалей — фестиваль высокого искусства Bouquet Kyiv Stage. Фото автора
Из-за карантинных ограничений 2021 год был тяжелым и одновременно насыщенным и продуктивным, и учреждениям культуры есть чем гордиться. За прошлый год проведено более 300 выставок, избрано 26 руководителей заведений культуры, состоялось 7 масштабных фестивалей, оцифровано 30 тысяч музейных экспонатов.
Карантин внес свои коррективы в культурную жизнь столицы. Кинотеатры и театры работали не на полную мощность, большинство мероприятий провели в онлайн формате.
«Нам удалось провести такие знаковые фестивали как 50-й юбилейный Киевский международный кинофестиваль „Молодость“, фестиваль „Открытая музыка города“, фестиваль высокого искусства Bouquet Kyiv Stage, всеукраинский фестиваль MotoOpenFest, фестиваль О-fest и, конечно, Atlas Week стал визитной карточкой столицы. Огромную работу проделали и наши музейщики, которые продолжают оцифровку экспонатов, которых только в 2021 году стало на 30 тысяч больше»,— сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.
Одним из важных года стало утверждение на пленарном заседании Киевского городского совета Комплексной городской целевой программы «Столичная культура 2022-2024 года».
«Программа разработана с целью сохранения и развития учреждений культуры, возрождения духовных традиций, повышения доступности и расширения спектра культурных услуг для разных категорий жителей, поддержки разнообразия творческой деятельности и креативных индустрий в столице, а также содействие успешной интеграции в мировой». директор Департамента культуры КГГА Яна Баринова.
Кроме того, по инициативе и поддержке Департамента культуры уже второй год состоялся Киевский Форум толерантности (межтатническая и межконфессиональная платформы), реализован творческий проект «Киев Художественный», посвященный Всеукраинскому дню работников культуры и мастеров народного искусства.
комплексный формат празднования этого праздника объединил в себе два равноценных художественных события — праздничные торжества и общественное обсуждение вопросов, связанных с развитием культурной отрасли, разработку стратегических планов в целом.
Более десяти выставок было проведено до30- Независимости Украины, в частности, «За суверенное соборное Украинское государство. Героика УПА и подполья ОУН», выставку детских работ из зоны проведения АТО/ООС «Независимость— глазами детей войны», фотовыставку «Моя Родина— свободная Украина», выставку «Современное искусство Украины».
3D экспозицию, в частности, презентовали в Музее Ивана Гончара. В четырех виртуальных залах демонстрируют народные картины, наряды, предметы быта и другие экспонаты из сборника.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»