300 автомобилей, и все в Россию. Оккупационные войска продолжают мародерство
Захватчики выламывают ворота частных гаражей, забирают у местных машин и массово вывозят мебель и бытовую технику.
Событие: Российские оккупанты продолжают обстрелы наших позиций вдоль линии столкновения и пытаются принимать меры по перегруппировке своих войск в отдельных направлениях. Об этом сообщает в Facebook Генштаб ВСУ вечером 202 суток героического противостояния украинцев российскому военному вторжению.
Детали и комментарии:«От российских авиационных и ракетных ударов, огня из вражеских РСЗО пострадала инфраструктура в районах населенных пунктов Белогоровка, Николаевка, Верхнекаменское, Веселая Долина, Зайцево, Юрьевка, Нью-Йорк, Первомайское, Камеенко, Времовка, Щербаки, Сухой Пруд, Костромка, Белая Криница и Мирное.. В течение суток враг нанес 2 ракетных, 8 авиационных ударов и провел 13 обстрелов из систем реактивной артиллерии по объектам на территории Украины», — сказал он. говорится в сообщении.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. В рамках командно-штабного обучения на полигоне “Брестский” вооруженные силы Республики Беларусь отработали розыгрыш действий с боевой стрельбой по отражению наступления условного противника, с последующим его вытеснением за пределы страны. В других направлениях противник обстреливал нашу инфраструктуру из танков, минометов и артиллерии, а именно:
— на Северском направлении — в районах населенных пунктов Михальчина Слобода, Гай Черниговской области и Харьковка, Товстодубово, Гудово, Атинское и Стукаловка Сумской области;
— на Харьковском — Казачья Лопань, Барановка, Купянск;
— на Краматорском — Яремовка, Маяки, Пришиб, Белогоровка, Славянск, Краматорск, Старый Караван, Стародубовка, Спорное, Верхнекамянское, Раздолевка, Григоровка и Закотное;
— на Бахмутском — Сухая Балка, Николаевка Вторая, Зайцево, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Веселая Долина, Яковлевка и Выемка;
— на Авдеевском — Авдеевка, Орловка, Ласточкино, Красногоровка, Опросное, Водяное, Первомайское, Маринка и Новомихайловка;
— на Новопавловском — Угледар, Пречистовка, Новоукраинка и Времовка;
— на Запорожском — Каменское, Малая Токмачка, Щербаки, Малые Щербаки, Волшебное, Нестерянка, Орехов, Белогорье, Гуляйпольское, Железнодорожное, Темировка и Новополь.
— На Южнобужском направлении артиллерийские обстрелы подверглись более 25 населенным пунктам. Кроме того, враг усиленно вел воздушную разведку БпЛА, совершив около 70 вылетов.
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Как сообщает Генштаб, российские оккупационные войска продолжают мародерство. Так, на участке трассы Старобельск – mdash; Луганск, в направлении Луганска, отмечено около 300 гражданских автомобилей, преимущественно с государственными номерными знаками Харьковской области. Большинство транспортных средств с прицепами, загруженными награбленным имуществом, за рулем — русские военные. Похожая тенденция наблюдается в населенных пунктах временно захваченных территорий на юге Украины. В городе Пологи Запорожской области российские оккупанты выламывают ворота частных гаражей, забирают у местных жителей частные автомобили. В Новой Каховке Херсонской области захватчики массово начали вывозить мебель и бытовую технику из временно оставленных домов.
Российское военное руководство принимает меры по пополнению оккупационного войска младшим офицерским составом. Объявлен досрочный выпуск курсантов 5 курса “черноморского высшего военно-морского училища имени Нахимова” в декабре этого года. Также, досрочные выпуски состоятся в других учебных заведениях министерства обороны российской федерации.
По информации Генштаба, Силы обороны успешно отразили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Одрадовка, Бахмут, Бахмутское, Веселая Долина, Авдеевка, Безымянное и Новогригоровка. Как сообщила в Facebook заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, в Харьковской области в ходе контрнаступления Вооруженных сил Украины уволено более 300 населенных пунктов. «С 6 сентября в результате наступательной операции в Харьковской области уволено 3800 квадратных километров, более 300 населенных пунктов, около 150 000 населения», — говорится в сообщении. По словам Анны Маляр, эти цифры подтверждены с учетом стабилизационных мер. Реальная цифра освобожденных территорий на Харьковщине почти вдвое больше.