30 лет с «Экспрессом»! «Читатели и журналисты — как одна семья»
Многие украинцы читают “Экспресс” 20, 25, 30 лет. Они рассказывают, почему выбирают именно нашу газету.
Фото газеты "Экспресс" A A+ A++
Читатели “Экспресса” — это, безусловно, патриоты Украины, люди, для которых свобода, независимость, справедливость. самые высокие ценности. Мы очень уважаем нашу читательскую семью. В канун 30-летия “Экспресса” мы пообщались с несколькими людьми, которые читают нас очень много лет.
72-летний Григорий Ивиняг из буковинского села Бережница читает “Экспресс” уже 30 лет! Говорит, газета для него — любовь с первого взгляда.
“Я читаю “Экспресс”, пожалуй, с первого номера. В 1992-м на вокзале в Черновцах увидел газету, приобрел, и так мне понравилась, что читаю регулярно, – . говорит Григорий Васильевич. — Статьи перечитываю от “а до я”. Вы настоящие патриоты! Благодарю вас! Всех ваших журналистов знаю по фамилиям! И люблю всех. Будете в моих краях — заходите в гости к деду Грине!”
У господина Григория большая семья — четверо детей и пятеро внуков. Его зять сейчас воюет на фронте. С первых дней полномасштабного вторжения вступил в армию как доброволец. “Недавно на несколько дней приезжал домой, и уже снова поехал на службу, — говорит мужчина. — Ждем его вместе с победой! Держимся!”
82-летний Василий Криктун, из села Дядьковичи, что в Ровенской области, также подписывается на нашу газету еще с 90-х годов. “Я много лет работал на почте, читал много газет, сравнивал их. Без сомнений, “Экспресс” — лучшая газета! Читаю от первой до последней страницы, потому что каждая статья — очень интересная, доступная для простых людей, — говорит Василий Александрович. — А главное, что газета — украинский!
Я много лет работал на почте, читал многие газеты, сравнивал их. Без сомнений, “Экспресс” — лучшая газета!
Я многих людей агитирую выплачивать вашу газету и читать именно ее. Мы — читатели и журналисты — уже как одна семья”.
79-летняя Зеновия Адаева из города Турка Львовской области читает “Экспресс” уже более 25 лет. Эта замечательная женщина помогает армии приближать победу Украины.
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“Из каждой пенсии я отдавала на армию по тысяче гривен, — говорит женщина. — Помогала средствами на лечение нашего земляка, который на войне получил тяжелое ранение… Дай Бог нам победы! А “Экспресс” желаю, чтобы вы жили долго и счастливо! И чтобы были здоровы!”
Еще один наш читатель — 67-летний Александр из Винницкой области. Мужчина — участник боевых действий. Воевать на Восток пошел в 2015 году. Исполнял обязанности командира взвода. У Александра трое детей и семеро внуков. Муж говорит, что у него и в “Экспрессе” общие взгляды.
“Мы с женой уже более 15 лет подписываем “Экспресс”, — говорит Александр. — У вас нет подхалимажа к власти, нет “подтаковок”. Это радует, мы с вами единомышленники! Делаем одно дело! Победить “россией” — это большая и серьезная задача… И все вместе справимся!”