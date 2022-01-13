3-4 тысячи за электроэнергию придется платить жильцам нового дома на Виноградаре
Дом на Сергея Данченко, 5. Фото: Из открытых источников
Жителям дома на Сергея Данченко, 5 три раза. Причина — это сооружение до сих пор считают строительной площадкой.
3-4 тысячи гривен— такие суммы в платежках получили за электроэнергию за декабрь прошлого года жители многоквартирного дома на улице Сергея Данченко, 5, что
Причиной таких огромных счетов стало некакое чрезмерное потребление электроэнергии, а аномальный тариф за эту услугу— 5,07 грн/кВт-ч.
В чем же провинились жильцы дома приходится платить такие суммы?
АБСУРД ЗАСТРОИТЕЛЯ: НЕДОМ, А СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА
Дом №5 на улице Сергея Данченко принадлежит кЖК «Кристер Град». Застройщиком ЖК, состоящий из трех 25-этажных домов, является ЧАО «ДСК-4». Эта компания входит в состав корпорации «ДСК-Жилстрой».
Жилой комплекс «Кристер Град». Фото: Из открытых источников
Когда начинали заселять дом, то жителей предупредили, что за электроэнергию они будут платить по так называемому строительному тарифу — 1,68 грн/кВт-ч.
И при этом никаких «ночных скидок». Хотя дом оборудован электрическими плитами. А также по вине застройщика, который сэкономил на качественных трубах, здесь постоянно нет горячей воды и приходится пользоваться бойлером. Конечно, даже при огромной экономии, электроэнергии тратится немало.
Итак, с апреля 2017 года на протяжении более 4 лет владельцы квартир на Данченко, 5 платили за электроэнергию не так, как «все люди» дороже.
Конечно, жильцы пытались добиться перевода на «нормальный» тариф, но им это не удалось. На многочисленные жалобы и обращения поступали только отписки.
Как объясняют жильцы дома №5, расплачиваться своими средствами им приходится за то, что, согласно техническим условиям (ТУ) на подключение дома к электросетям (которые ДСК-4 получил еще от «Киевэнерго»), дом должен подключаться от подстанции «Мостик , которая на время сдачи ТУ еще не была построена.
Сейчас она уже построена (территориально — возле ТРЦ Retroville), но застройщик почему-то не подключает дом по постоянной схеме электроснабжения.
Из-за невыполнения застройщиком технических условий на подключение к электросетям, дом (в котором насчитывается 884 квартиры), поставщик — ДТЭК «Киевские электросети», не может принять на баланс (это с тем, чтобы с помещением заключались договоры. населения).
Ведь для ДТЭК сооружение на Данченко, 5 считается не жилым домом, а — строительной площадкой.
Таким образом сообщили жителей о повышении тарифов
НЕНОВОГОДНИЙ СЮРПРИЗ
В конце декабря прошлого года жителей дома №5 ждал неновогодний «сюрприз».
На доске объявлений в подъездах появилось сообщение следующего содержания: «С01.12.2021 г. начисление за потребленную электроэнергию будет осуществляться по действующему в период начисления тарифу компании-поставщика. По состоянию на 01.12.2021 тариф компании-поставщика составляет 5,07 грн/ кВт-ч».
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То есть жителей задним числом просто поставили перед фактом, что за электроэнергию им придется платить втрое дороже. уже находятся на балансе поставщика и не имеют подобных проблем. Расстояние между зданиями достигает нескольких десятков метров.
Для населения тариф в Украине составляет 1,44 грн за кВт-час. Фото: Наталья Слинкина
НЕУЖЕ МЫ НЕ Люди???
В доме №5 на Сергея Данченко живут далеко не олигархи. Фантастические счета за одну только электроэнергию жителям просто не по карману. Поэтому они сегодня обращаются во все возможные инстанции, в частности, в руководство ДСК-4, эксплуатирующей организации, депутатов Киевсовета с тем, чтобы вернули предыдущий тариф —1,68 грн..
« Неужели мы не люди???» — возмущаются жители. Ведь сегодня, для 80% населения Украины тариф на электроэнергию с 1 октября 2021 года составляет 1,44 грн за кВт-час. по условиям потребления до 250кВт-час. на месяц. Для всех, кто потребляет более 250кВт-час. на месяц, цена будет оставаться на уровне 1,68 грн за весь объем потребления.
Напомним, в доме на улице Сергея Данченко, 5, огромные счета за электроэнергию это — не единственная проблема. «Наш дом как «очарованный», — говорят жители.
Ведь в прошлом году здесь случилась еще одна неприятная неожиданность. Дом начал «протекать» на всех этажах. В последнее время ежедневно лопаются трубы и заливает по несколько квартир. Причина — застройщик установил некачественные коммуникации…
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»