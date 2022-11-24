274-е сутки войны: ВСУ отразили вражеские атаки вблизи 8 населенных пунктов в Донецкой области
Генштаб рассказал о ситуации на фронте.
Фото из корреспонденции Генштаба в Facebook A A+ A++ < p>Событие: Начались 274-е сутки героического противостояния украинской нации российскому широкомасштабному вторжению. Обстановка на фронте тяжелая, но контролируемая, сообщает Генштаб в Facebook.
Детали и комментарии: На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий. За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах 8 населенных пунктов — Андреевка, Бахмут, Клещиевка, Красногоровка, Марьинка, Озаряновка, Опросное и Яковлевка Донецкой области.
На Купянском, Лиманском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг ведет оборону. На Криворожском и Херсонском — не прекращает артиллерийские обстрелы позиций наших войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр. Задействовал ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов Антоновки, Берислава, Дудчан, Качкаровки, Херсона, ведет позиционную оборону. Совершенствует логистическое обеспечение передовых подразделений и улучшает фортификационное оборудование позиций в указанных направлениях.
На Слобожанском направлении в приграничных районах Белгородской области противник содержит подразделения своих войск для проведения демонстрационных действий. Периодически ведет обстрелы из минометов и ствольной артиллерии по позициям Сил обороны, а также районам населенных пунктов Бологовка, Ветеринарное, Глубокое, Двуречное, Избицкое, Красное, Кудеевка, Огурцово и Стрелка Харьковской области. На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена.
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Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и по 2 позициям зенитных ракетных комплексов. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, позицию противовоздушной обороны и еще один важный объект врага.
По данным Генштаба, на временно оккупированной территории Крыма активно ведутся работы по изготовлению железобетонных конструкций. Готовую продукцию вывозят в направлении города Армянск. «Медицинскому персоналу больниц временно оккупированной Горловки Донецкой области оккупационные власти дали указание изымать документы погибших наемников частной военной компании «вагнер», не проводить судмедэкспертизу тел и паковать их в санитарные мешки для транспортировки. Пункт назначения пока неизвестен», &mdas; говорится в сообщении Генштаба.