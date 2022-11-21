271-е сутки войны. Украинские защитники отразили вражеские атаки вблизи десяти населенных пунктов

magictr | 21.11.2022 | Новости | Комментариев нет

Самые жестокие бои продолжаются в Донецкой области.

271-е сутки войны. Украинские защитники отбили вражеские атаки поблизости> /p> </p> <p><img class=

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