271-е сутки войны. Украинские защитники отразили вражеские атаки вблизи десяти населенных пунктов magictr | 21.11.2022 | Новости | Комментариев нет Самые жестокие бои продолжаются в Донецкой области. Похожие записи Седьмого июля началось строительство новой амбулатории в Белогородке, поселке Киево-Святошинского района, сообщается на странице РГА в Facebook. Комментариев нет | Июл 14, 2017 Жестокая резня в Вишневом: рецидивист под действием наркотического опьянения напал на местных охранников (ФОТО) Комментариев нет | Май 7, 2018 Всеукраинский день библиотек на Киевщине будут праздновать в Ирпене Комментариев нет | Сен 9, 2018 Еще немного и взорвалось бы: в Голосее горел ангар с легковоспламеняющимися веществами Комментариев нет | Янв 24, 2022 Об авторе magictr