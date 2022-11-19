269-е сутки войны: ВСУ отбили атаки российских кафиров около шести населенных пунктов на Донбассе
Армия РФ продолжает свой уход с левого берега Днепра, Путин тайно готовит новую масштабную мобилизацию.
Фото: Генштаб ВСУ A A+ A++ < Событие: Российские войска укрепляют тылы в Луганской области, а также строят оборонительные рубежи в Запорожской области и Крыму. В то же время ВСУ продолжают контрнаступление на западе Луганщины и героически держат Бахмут. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
Детали и комментарии: По данным американских аналитиков, российские войска укрепили тыловые районы в Луганской области и попытались вернуть утраченные позиции во время продолжения контрнаступления украинских войск на линии Сватово-Кременная. Отступившие из Херсона российские подразделения передислоцировались под Новоайдар Луганской области.
Как отмечает Генштаб ВСУ в утренней сводке, противник сосредотачивает усилия на сдерживании действий Сил обороны на отдельных участках, в то же время ведет наступление на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. За прошедшие сутки оккупанты пробовали наступать на Белогоровку, Зеленополье, Клищиевку, Первомайское, Водяное и Новомихайловку Донецкой области. Наши воины построили на нет все попытки врага.
«Сверхжестокие боевые действия на Донетчине продолжаются до сих пор, никаких смягчений боев или отдыха не было. Только за вчерашние сутки отбито около сотни российских атак в Донецкой области. Все наши воины, которые держат позиции на Донбассе, – настоящие герои … из участков фронта не пасуем перед врагом. Везде отвечаем, всюду держим позиции. сказал в своем вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский.
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Российская армия продолжает свой уход с левого берега Днепра, при этом оккупанты силой переселяют мирных жителей из Новокиевки и вывозит медицинское оборудование из Новой Каховки в Крым. Об этом сообщает Институт изучения войны. По словам американских аналитиков, российские оккупационные чиновники и военное командование, похоже, все больше напуганы контрнаступлением Вооруженных сил Украины на юге. Они накапливают инженерную технику для строительства оборонных рубежей в Михайловском районе Запорожской области и используют производственные предприятия Запорожской области, чтобы построить больше оборонительных сооружений. в отчете ISW. Аналитики подчеркивают, что в этот раз набор в армию будет более масштабным. Подготовка к очередной волне мобилизации ведется, несмотря на то, что в стране-агрессорке продолжается осенний призыв. И это будет иметь негативные последствия для Кремля. Российский аппарат формирования вооруженных сил будет перегружен. Следовательно, это негативно повлияет на развитие как мобилизованных, так и призванных военных.