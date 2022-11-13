263-е сутки войны. Генштаб ВСУ описал ситуацию на фронте

magictr | 13.11.2022 | Новости | Комментариев нет

Украинская авиация в течение 24 часов нанесла по врагу 16 ударов.

263-е сутки войны. Генштаб ВСУ описал ситуацию на фронте

263-е сутки войны. Генштаб ВСУ описал ситуацию на фронте Фото Генштаба ВСУ. A A+ A++ <i class=

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