263-е сутки войны. Генштаб ВСУ описал ситуацию на фронте magictr | 13.11.2022 | Новости | Комментариев нет Украинская авиация в течение 24 часов нанесла по врагу 16 ударов. Похожие записи Лихие 90-е возвращаются: в Киеве похитили мужчину (ФОТО) Комментариев нет | Авг 19, 2017 В Уфе журналистам вручили премии имени Шагита Худайбердина Комментариев нет | Окт 20, 2021 В Белой Церкви торжественно наградили ветеранов АТО 1 комментарий | Авг 31, 2018 В Башкирии зафиксированы трагические случаи после лечения коронавируса на дому Комментариев нет | Ноя 2, 2021 Об авторе magictr