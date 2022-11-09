259-е сутки войны: ВСУ отразили 14 атак врага в Донецкой и Луганской областях
Генштаб рассказал о ситуации на фронте.
Фото из сообщения Генштаба в Facebook A A+ A++ < p>Событие:Начались 259-е сутки героического противостояния украинской нации российскому широкомасштабному вторжению. Противник пытается удержать временно захваченные территории и ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, сообщает Генштаб в Facebook.
Детали и комментарии: Враг проводит обстрелы подразделений Сил обороны вдоль линии столкновения, продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения. За прошедшие сутки противник нанес 7 ракетных и 32 авиационных удара, совершил более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Пострадали более 35 населённых пунктов Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.
Ситуация на фронте сложная, но контролируемая. За минувшие сутки подразделения ВСУ отразили атаки кафиров в районах населенных пунктов Белогоровка и Новоселовское Луганской области и Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Веселое, Клещиевка, Майорск, Новомихайловка, Опросное, Павловка, Первомайское, Соледар и Яковлевка на Донетчине. Наша авиация нанесла по врагу 18 ударов. Под поражение попали 4 взводных опорных пункта, 10 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 4 позиции средств противовоздушной обороны противника. Наши военные сбили 5 БпЛА «Ланцет» и 4 — «Орлан». Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления и 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники кафиров. В частности, на южном направлении российская армия потеряла в сутки 55 военных, 4 танка, зенитно-ракетный комплекс «Тор-М2», самоходную гаубицу «Акация», 2 миномета и 9 единиц автобронетехники. Уничтожены 2 склада вражеских боеприпасов неподалеку от Снегиревки и Костромки. Остальные потери противника дознаются. По уточненной информации подтверждено поражение подразделений противника на временно занятой территории Запорожской области. 6 ноября уничтожено 15 единиц военной техники разного типа, ранены и убиты до полутора сотен оккупантов.
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По данным ОК «Юг», оккупанты продолжают мародерство и уничтожение гражданской инфраструктуры в населенных пунктах Херсонщины, где эвакуировались местные. Испытание пропускной способности Каховской дамбы осуществляют, переправляя грузовики с награбленным имуществом — бытовой техникой и строительными материалами, художественными и историческими ценностями. Недалеко от Берислава захватчики взорвали линии электропередач и оборудование солнечной электростанции. На захваченных территориях враг создает невыносимые условия для жизни местного населения, усиливает полицейский террор, выискивая активистов сил сопротивления и пытаясь прервать информационное обеспечение людей в условиях демонтажа башен мобильной связи. против Украины, предоставляя ей инфраструктуру, территорию и воздушное пространство. Идет формирование русско-белорусской группировки войск. По предварительной информации, военнослужащие 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады вооруженных сил республики Беларусь в качестве «братской» помощи закупили для нужд личного состава 15-го мотострелкового полка 2-й мотострелковой дивизии с рф до 100 комплектов индивидуальных. другой экипировки. В составе пограничных войск Беларуси создаются подразделения операторов ударных БпЛА. Правоохранительные органы ужесточили меры по поиску, выявлению и задержанию граждан с проукраинской позицией или критикующих власть или так называемую специальную военную операцию России в Украине, отмечает Генштаб.