258-е сутки войны: наши войска отбили 10 вражеских атак на Донбассе, там продолжаются ожесточенные бои
В Энергодаре решители собирают данные о местных жителях и незаконно их задерживают.
Фото: Генштаб ВСУ A A+ A++ < /i>
Событие: За прошедшие сутки наши защитники отбили атаки российских оккупантов в десяти районах на Донбассе. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней оперативной сводке.
Детали и комментарии::«Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий Сил обороны на отдельных направлениях. Ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, испытывает спикер главного органа управления войсками Андрей Ковалев. Подразделы Сил обороны районах населенных пунктов Красногоровка, Бахмут, Иванград, Опросное, Клещиевка, Марьинка, Павловка, Водяное и Майорск Донецкой области и Белогоровка в Луганской области».
Как сообщает Институт изучения войны (ISW), украинские войска ведут контрнаступление на линии Сватово-Кременная. При этом на Донецком направлении идут упорные бои, и войска ВСУ отбивают вражеские штурмы.
По информации российских источников, 6 и 7 ноября украинские войска продолжали контрнаступление в направлении Сватового. 7 ноября минобороны России заявило, что ВСУ атаковали Нижнюю Дуванку, примерно в 15 км севернее Сватового по трассе R66 Сватово-Кременная. Кроме того, сообщалось, что 6 и 7 ноября украинские войска продвигались в сторону Новоселовского, в 14 км северо-западнее Сватового, и 7 ноября бои в районе северо-западнее Сватового приобрели «позиционный характер».
Российские военные блоггеры утверждали, что части 1-й гвардейской танковой армии РФ занимают оборону в районе Сватового, и показывали кадры, на которых российские военные стреляют из термобарической реактивной системы залпового огня ТОС-1 по позициям ВСУ в районе Сватового.
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«Использование такого средства военного округа в этом районе может свидетельствовать либо о том, что российские войска все больше отдают приоритет обороне границы Сватово-Кременной, либо о том, что российские войска в значительной степени израсходовали боеприпасы, которые больше подходили бы для ближнего боя». ; делают выводы американские эксперты. И предполагают, что российские оккупанты, вероятно, стремятся вернуть утраченные позиции вдоль границы Донецко-Луганской области, чтобы оттеснить украинские войска от критического участка Северодонецк-Лисичанск.
6 и 7 ноября украинские силы продолжили кампанию по блокированию районов сосредоточения захватчиков по всей территории Херсонской области. Российские оккупационные власти начинают новый этап эвакуации из Херсонской области. В частности, гауляйтер Кирилл Стремоусов заявил, что 7 ноября станет последним днем организованной эвакуации с западного берега Днепра на восточный. При этом в российских пабликах утверждают, что частные эвакуации будут продолжаться с 8 ноября на фоне опасений по поводу «возрастающей угрозы для гражданского населения».
По данным Генштаба ВСУ, Энергодары российские захватчики продолжают усиливать административные и контрразведывательные меры. Оккупанты собирают личные данные местных жителей, проверяют смартфоны, обходят частные помещения, незаконно задерживают граждан Украины.
В районе населенного пункта Новософиевка Херсонской области группировка оккупационных войск усилена подразделением с территории чеченской республики, которое присоединилось к ограблению местных жителей и их жилищ.