257-е сутки войны оккупанты начали с обстрелов мирных украинцев
В общей сложности за сутки вражеских ударов подверглись районы 30 населенных пунктов.
Telegram-канала Валентина Резниченко. A A+ A++
Событие: В ночь на 7 ноября российские войска обстреляли из «Градов» две общины Днепропетровской области. Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
Детали и комментарии:«Ночью россияне держали в напряжении Никопольский район. Нанесли удары из «Градов» и тяжелой артиллерии по двум общинам — Мировской и Марганецкой», — написал он. По словам Резниченко, масштабы разрушений выясняются. «В остальных районах ночь прошла под звуки сирены и без чрезвычайных ситуаций. И в эту минуту спокойно», — добавил глава ОВА. Отметим, что из-за передвижения вражеской техники на оккупированном берегу Каховского водохранилища жителям Никопольского района советовали провести эту ночь в хранилищах.
В ночь на 7 ноября российские оккупационные силы ударили и по общине Николаевской области. «В Баштанском районе ночью, 7 ноября, около 00:30 и 02:30 зафиксированы обстрелы между и за пределами населенных пунктов Широковского общества, — сообщает Николаевская . — Пострадавших и разрушений нет».
Российские войска с утра понедельника атаковали Запорожский район, есть погибшая, разрушена инфраструктура, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко. «С 7 утра российские террористы начали обстрел села Кущево Запорожского района. Россияне воевали с зданием культуры, складскими помещениями фермеров и частными домами. Армия беспринципных изуверов», — написал он в Telegram-канале. По информации Тимошенко, за минувшие сутки оккупанты продолжали терроризировать Запорожскую область. В частности, зафиксировано 52 обстрела, один человек погиб. Также враг разрушил 16 объектов гражданской инфраструктуры.
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Неспокойно и в Сумской области. За сутки оккупанты выпустили по приграничной области 203 снаряда и мины, разрушены, погибли и ранены. Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram. «Под обстрелами были Белопольская, Ворожбянская, Эсманьская, Краснопольская, Хотинская, Середино-Будская, Шалыгинская общины, говорится в сообщении. Краснопольская община: на окраине одного из сел россияне сбросили 3 взрывчатки типа ВОГ. враг обстрелял из минометов (12 «прилетов»). Хотинская община: по окрестностям одного из сел россияне ударили из САУ (32 взрыва)».
В общей сложности, как информирует Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, в течение суток противник нанес 4 ракетных и 24 авиационных удара, совершил более 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Вражеские удары получили районы 30 населенных пунктов Запорожской, Донецкой, Луганской, Николаевской, Сумской и Херсонской областей. На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, а в других направлениях враг осуществлял обстрелы:
— на Северском направлении — минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Гай Черниговской области и Стукаловка, Поповка и Ворожба Сумской области. Кроме того, оккупанты задействовали ударные БпЛА;
— на Слобожанском — из танков и всего спектра артиллерии в районах населенных пунктов Новоселовское, Мясожаровка, Волчанск, Стельмаховка, Берестово, Огурцово и Стрелеча;
— на Купянском и Лиманском — из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Серебрянка, Невское, Макеевка, Белогоровка, Площадка, Спорное и Верхнекаменское;
— на Бахмутском — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Соледар, Яковлевка, Бахмут, Бахмутское, Опросное, Майорск, Часов Яр, Клещиевка и Зеленополье;
— на Авдеевском — из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Невельское, Маринка, Новомихайловка, Угледар и Опросное;
— на Новопавловском и Запорожском направлениях — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Гуляйполе, Гуляйпольское, Ольговское, Дорожнянка, Новополь, Щербаки, Новоданиловка, Времевка и Павловка;
— на Южнобугском — из танков и артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Благодатное, Давидов Брид, Дудчаны, Мирное, Новая Каменка и Правдино. Кроме того, враг продолжал вести воздушную разведку, активно применяя БПЛА. Совершил более 20 вылетов.