252-е сутки войны: наши войска отбили атаки оккупантов вблизи 12 населенных пунктов на Донбассе
В Херсонской области россияне продолжают принудительную так называемую «эвакуацию» гражданских жителей.
Фото: Генштаб ВСУ A A+ A++
Событие:За минувшие сутки российские оккупанты пытались вести наступление на 12%. населённых пунктов. Наши воины успешно отразили все атаки. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
Детали и комментарии:«Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий Сил обороны на отдельных участках фронта. Ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, говорит представитель главного органа управления войсками Александр Штупун. Наши войска районах населенных пунктов Макеевка, Невское и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Спорное, Бахмут, Майорск, Первомайское, Новомихайловка, Водяное, Павловка и Пречистовка Донецкой области».
Как сообщают в Институте изучения войны (ISW), силы РФ атакуют сразу по нескольким направлениям. В частности, в 13-километровой зоне в районе Бахмута – вблизи поселка Опытное и города Соледар – подразделения ППК «Вагнера» пытаются прорвать украинскую оборону Напряженная ситуация на угледарском направлении. Представитель оккупационных властей в Донецкой области Даниил Бессонов заявил, что российские силы пытаются захватить села Павловка и Новомихайловка, расположенные в 20-километровой зоне от города Угледар. Пока российские источники сообщают, что уже установлен контроль над половиной Павловки, а действия вокруг Новомихайловки никакого результата не дали. Между тем, ВСУ продолжают удерживать левый берег реки Кашлагач и перегруппировываются. Вероятно, подразделения РФ пытаются окружить украинцев в этом районе. В данном районе действуют подразделения 155-й бригады морской пехоты Восточного военного округа РФ.
Силы обороны Украины пытаются сдерживать мощное давление противника вдоль всей линии фронта и наносят удары по тылу россиян. В частности, в районе Волновахи украинский удар уничтожил гостиницу «Ахтамар», в которой по словам мэра Мариуполя Петра Андрющенко, размещались «кадыровцы».
Враг проводит обстрелы подразделений Сил обороны вдоль линии столкновения, продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения. 1 ноября нанес 7 ракетных и 47 авиационных ударов, совершил более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Вражеские удары потерпели более 25 населенных пунктов. Среди них – ndash; Краматорск, Николаев, Полтава, Никольское Запорожской области и Павловка Донецкой области. Сохраняется угроза нанесения новых ударов и применения ударных БпЛА, в том числе и на территории республики Беларусь. Также враг обстреливал из танков, минометов, ствольной артиллерии и других видов вооружения более 80 населенных пунктов по всем направлениям фронта.
«Продолжается принудительная так называемая «эвакуация» гражданских жителей с временно захваченных территорий Херсонской области. , из Большой Лепетихи оккупанты вывозят людей автобусами.Выезд частным транспортом запрещен.Забирают архивные документы из административных помещений Херсона.
читайте также: В воздушных силах заявили об отсутствии «эффективной защиты» от ракет, которые России согласился предоставить Иран «По уточненной информации, подтверждены потери противника в районе населенного пункта Музыковка Херсонской области 29 октября. В результате огневого поражения уничтожен зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1″, а до десяти единиц другой военной техники врага получили повреждения. В районе населенного пункта Снигиревка Николаевской области, 30 октября, было уничтожено 12 захватчиков», — сообщили в пресс-службе. добавляют в Гнештабе ВСУ.
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