25 лет творчества Виктора Сидоренко: в столице проходит масштабный проект известного художника
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Одна из экспозиций открыта в киевской галерее «Лавра». Фото автора
Виктор Сидоренко — один из знаковых украинских художников послевоенного поколения, чей проект «Жерна Времени» представлял Украину на 50-й Венецианской биеннале. Познакомиться с его работами разных периодов можно на трех локациях города.
Художник, которому 31 декабря 2021 года исполнилось 68 лет, предлагает ценителям искусства свой междисциплинарный проект «Все цвета спектра — это белый свет». Он охватывает произведения, выполненные в разных жанрах: живопись, фотография, видеоарт, инсталляции и скульптуры за более чем 25-летний период.
Виктор Сидоренко пишет станковые картины, создает масштабные скульптуры, работает с видеоартом. Использует в своих работах повреждения, царапины, белые пятна под следами других слоев — благодаря этим характеристикам они приобретают вневременное действие. Главные темы творчества художника — формирование общества трансгуманизма и новых социальных субкультур, значение и ценность термина «человек» в эпоху новых цифровых целей вселенных.
«Все мое творчество об одном персонаже, который с разными смыслами переходит из проекта в проект. Разница между первым появлением персонажа в 1996 году и его современной вариацией огромна. Тогда он был связан с историческим фоном, а теперь живет уже без него», — отмечает Виктор Сидоренко.
Первая часть проекта под названием «Технологии травм» сочетает разносторонние периоды и техники, и имеет ретроспективный характер. Главная тема — необработанные исторические травмы социальной архитектуры XX века. Выставка включает работы из серий «Цитохронизмы», «Амнезия», «Свидетели» и «Жерна Времени».
Серия «Свидетели» — это портреты людей из разных исторических эпох, которые получили физическую или психологическую травму. Работы покрыты наслоениями краски красного или зеленого цвета, напоминающие йод и зелень.
Центральная часть— работы по серии «Цитохронизмы», которая началась около 25 лет назад. Есть впервые серия садово-парковой скульптуры.
Завершающая часть — лаборатория, в которой можно увидеть реконструкцию инсталляции «Жерна времени» и фотографии, которые были созданы в процессе работы над инсталляцией.
Сегодня травматический опыт стал основой консолидации сообществ. Это память о классовой несправедливости, войне, блокаде и голоде, межнациональной вражде и сексуальной нетерпимости. Образ жертвы транслируют люди, имеющие эти травмы, они становятся заложниками и не могут выйти из этого. Обществу уже пора пройти терапию, проговорить эти травмы и избавиться от них, начать строить диалог не по обвинениям. Перестать идентифицировать других благодаря травме»,— рассказал куратор Андрей Сигунцов.
Когда: до 1 февраля
График работы: ежедневно кроме воскресенья и понедельника с 11:00 — 18:00
Где: Киевская городская галерея искусств «Лавра», переулок Лаврский, 7
Вход свободный
Вторая часть проекта, выставка «Безграничная жизнь Смерти» представляет серию работ по теме крионики — технологии заморозки людей и животных и чаяниям на то, что в будущем их удастся оживить. Проект отсылает как к христианскому обычаю сохранение останков для восстания в своих телах на Страшном суде, так и к вопросу второго шанса по области биоэтики.
Впервые этот проект 2007 года под названием «Новый ковчег» был показан в столичной галерее «Коллекция». В нем художник изобразил не только людей, но и других существ, без которых невозможна полноценная жизнь человека.
«Название „Безграничная жизнь смерти“ переводит вопросы крионики в пространство биоэтики и постгуманизма, — отметил куратор проекта Андрей Сигунцов. — Сегодня возвращение к жизни является утопией или антиутопией, один главный вопрос выставки — насколько этическим является возвращение к жизни. Гуманизм утверждает, что жизнь человека бесценна. В то же время, экономисты, юристы, работники страховых компаний пытаются подсчитать его стоимость. Так, сегодня заморозка тела стоит 28 тысяч гривен. А за жизнь украинца его семье возмещают 200 тысяч гривен».
Работы проекта размещены в полутемном помещении, напоминающем кунсткамеру, а также имитирует воображаемый храм, в котором хранятся остатки существ для дальнейшего их пробуждения и возвращения к жизни. Посетителям предлагают самим поискать ответ на вопрос, насколько это этично, как изменится наше восприятие себя и мира, если появится возможность бессмертия. четверга с 10:00— 17:45 (касса до 17:00);
Где: Национальный музей «Киевская картинная галерея», ул. Терещенковская, 9
Стоимость билетов: 70 грн; льготный (пенсионеры, студенты, школьники) — 35 грн.
Третья часть проекта — выставка «Нулевой год. Идея света» представляет новые работы Виктора Сидоренко. В их основу легли эксперименты с оптикой на темы пограничных ощущений между реальным и зримым, фактическим и желательным. Проводя своего героя через психологические опыты, иррациональные процессы и перевоплощение, художник продолжает изнурительную подготовку главного героя к тому, что вроде бы никогда не наступает — неотвратимой встрече с собой. Это выставка о забытой сегодня человечности, об искусстве коммуникации и возможности смотреть на мир и других открытым взглядом. tvorchosti-viktora-sidorenka-unbspstolici-prohodit-masshtabnij-proyekt-znanogo-hudozhnika-092faa4.jpg» alt=»25 лет творчества Виктора Сидоренко: в столице проходит масштабный проект известного художника» />
«Виктор Сидоренко — выдающаяся фигура в украинском искусстве. Его работы всегда поражают своей глубиной. С течением времени происходит трансформация его персонажа, которую демонстрирует каждая серия. Эта выставка освещает не только путешествие Персонажа между разными пространствами и процесс его перевоплощения, но и изменение человечества и окружающего мира в условиях новой реальности», — отметила директор Центра современного искусства Наталья Шпитковская. >
Зритель застает Персонажа в момент проживания «нулевого года», являющегося одновременно точкой неопределенности и точкой трансформационного потенциала, радикального переосмысления. В иносказательном значении путь Персонажа Виктора Сидоренко — это постепенная эволюция человечества от общества гуманизма к обществу трансгуманизма. Гуманизм и центральная роль человека в конечном счете привели к экологическому кризису. Художник предлагает размышления, каким должен быть «сверхчеловек» трансгуманистической эпохи, как выйти за пределы человеческого, не теряя человечности.
«На человечество влияют технологии. Мы смотрим на мир другими глазами, иногда словно через увеличивающееся стекло, деформирующее наше восприятие»,— отметил Виктор Сидоренко.
Когда: до 12 февраля, с 11:00 до 21:00
Где : Центр современного искусства М17, ул. Антоновича 102-104
Стоимость билетов: 100 грн, для школьников, студентов и пенсионеров 70 грн.
Виктор Дмитриевич Сидоренко родился 1953 года в Талды-Курган, Казахстан. Живописец, автор инсталляций, фото и видеопроектов, научных и публицистических текстов. Его семье пришлось уехать из Украины после политических репрессий. Жил в Харькове, в 1985 году переехал в Киев. Получил профессию художника в Харьковском художественно-промышленном институте. С 1980-х ведет активную творческую и социальную деятельность. Вице-президент Национальной академии искусств Украины, академик, профессор живописи. В 2001 учредил и возглавил Институт проблем современного искусства Академии искусств Украины. В 1996 году после проекта «Вторжение» начал разрабатывать тему персонажа, над образом которого работает до сих пор. Идею рисования героев почерпнул из старых фото советских времен. Вначале персонаж апеллировал к переживаниям по теме советского опыта, но впоследствии трансформировался и превратился в унифицированный транзитный образ.
В 2019 году Виктор Сидоренко представил в Киеве проект «Несвоевременный». В него вошло около 50 работ — фотографии, эскизы, живопись, видео, которые объединяет тема пляжа.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»