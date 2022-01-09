25 лет творчества Виктора Сидоренко: в столице проходит масштабный проект известного художника

magictr | 09.01.2022 | Новости | Комментариев нет

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Одна из экспозиций открыта в киевской галерее «Лавра». Фото автора

Виктор Сидоренко — один из знаковых украинских художников послевоенного поколения, чей проект «Жерна Времени» представлял Украину на 50-й Венецианской биеннале. Познакомиться с его работами разных периодов можно на трех локациях города.

Художник, которому 31 декабря 2021 года исполнилось 68 лет, предлагает ценителям искусства свой междисциплинарный проект «Все цвета спектра — это белый свет». Он охватывает произведения, выполненные в разных жанрах: живопись, фотография, видеоарт, инсталляции и скульптуры за более чем 25-летний период.

Виктор Сидоренко пишет станковые картины, создает масштабные скульптуры, работает с видеоартом. Использует в своих работах повреждения, царапины, белые пятна под следами других слоев — благодаря этим характеристикам они приобретают вневременное действие. Главные темы творчества художника — формирование общества трансгуманизма и новых социальных субкультур, значение и ценность термина «человек» в эпоху новых цифровых целей вселенных.

«Все мое творчество об одном персонаже, который с разными смыслами переходит из проекта в проект. Разница между первым появлением персонажа в 1996 году и его современной вариацией огромна. Тогда он был связан с историческим фоном, а теперь живет уже без него», — отмечает Виктор Сидоренко.

Первая часть проекта под названием «Технологии травм» сочетает разносторонние периоды и техники, и имеет ретроспективный характер. Главная тема — необработанные исторические травмы социальной архитектуры XX века. Выставка включает работы из серий «Цитохронизмы», «Амнезия», «Свидетели» и «Жерна Времени».

25 лет творчества Виктора Сидоренко: в столице проходит масштабный проект известного художника

Серия «Свидетели» — это портреты людей из разных исторических эпох, которые получили физическую или психологическую травму. Работы покрыты наслоениями краски красного или зеленого цвета, напоминающие йод и зелень.

25 лет творчества Виктора Сидоренко: в столице проходит масштабный проект известного художника

25 лет творчества Виктора Сидоренко: в столице проходит масштабный проект известного художника

Центральная часть— работы по серии «Цитохронизмы», которая началась около 25 лет назад. Есть впервые серия садово-парковой скульптуры.

25 лет творчества Виктора Сидоренко: в столице проходит масштабный проект известного художника

Завершающая часть — лаборатория, в которой можно увидеть реконструкцию инсталляции «Жерна времени» и фотографии, которые были созданы в процессе работы над инсталляцией.

Сегодня травматический опыт стал основой консолидации сообществ. Это память о классовой несправедливости, войне, блокаде и голоде, межнациональной вражде и сексуальной нетерпимости. Образ жертвы транслируют люди, имеющие эти травмы, они становятся заложниками и не могут выйти из этого. Обществу уже пора пройти терапию, проговорить эти травмы и избавиться от них, начать строить диалог не по обвинениям. Перестать идентифицировать других благодаря травме»,— рассказал куратор Андрей Сигунцов.

Когда: до 1 февраля
График работы: ежедневно кроме воскресенья и понедельника с 11:00 — 18:00
Где: Киевская городская галерея искусств «Лавра», переулок Лаврский, 7
Вход свободный

Вторая часть проекта, выставка «Безграничная жизнь Смерти» представляет серию работ по теме крионики — технологии заморозки людей и животных и чаяниям на то, что в будущем их удастся оживить. Проект отсылает как к христианскому обычаю сохранение останков для восстания в своих телах на Страшном суде, так и к вопросу второго шанса по области биоэтики.

Впервые этот проект 2007 года под названием «Новый ковчег» был показан в столичной галерее «Коллекция». В нем художник изобразил не только людей, но и других существ, без которых невозможна полноценная жизнь человека.

25 лет творчества Виктора Сидоренко: в столице проходит масштабный проект известного художника

«Название „Безграничная жизнь смерти“ переводит вопросы крионики в пространство биоэтики и постгуманизма, — отметил куратор проекта Андрей Сигунцов. — Сегодня возвращение к жизни является утопией или антиутопией, один главный вопрос выставки — насколько этическим является возвращение к жизни. Гуманизм утверждает, что жизнь человека бесценна. В то же время, экономисты, юристы, работники страховых компаний пытаются подсчитать его стоимость. Так, сегодня заморозка тела стоит 28 тысяч гривен. А за жизнь украинца его семье возмещают 200 тысяч гривен».

25 лет творчества Виктора Сидоренко: в столице проходит масштабный проект известного художника

Работы проекта размещены в полутемном помещении, напоминающем кунсткамеру, а также имитирует воображаемый храм, в котором хранятся остатки существ для дальнейшего их пробуждения и возвращения к жизни. Посетителям предлагают самим поискать ответ на вопрос, насколько это этично, как изменится наше восприятие себя и мира, если появится возможность бессмертия. четверга с 10:00— 17:45 (касса до 17:00);
Где: Национальный музей «Киевская картинная галерея», ул. Терещенковская, 9
Стоимость билетов: 70 грн; льготный (пенсионеры, студенты, школьники) — 35 грн.

Третья часть проекта — выставка «Нулевой год. Идея света» представляет новые работы Виктора Сидоренко. В их основу легли эксперименты с оптикой на темы пограничных ощущений между реальным и зримым, фактическим и желательным. Проводя своего героя через психологические опыты, иррациональные процессы и перевоплощение, художник продолжает изнурительную подготовку главного героя к тому, что вроде бы никогда не наступает — неотвратимой встрече с собой. Это выставка о забытой сегодня человечности, об искусстве коммуникации и возможности смотреть на мир и других открытым взглядом. tvorchosti-viktora-sidorenka-unbspstolici-prohodit-masshtabnij-proyekt-znanogo-hudozhnika-3b7c702.jpg» alt=»25 лет творчества Виктора Сидоренко: в столице проходит масштабный проект известного художника»>>директор Центра современного искусства Наталья Шпитковская. >

25 лет творчества Виктора Сидоренко: в столице проходит масштабный проект известного художника

25 лет творчества Виктора Сидоренко: в столице проходит масштабный проект известного художника

25 лет творчества Виктора Сидоренко: в столице проходит масштабный проект известного художника

Зритель застает Персонажа в момент проживания «нулевого года», являющегося одновременно точкой неопределенности и точкой трансформационного потенциала, радикального переосмысления. В иносказательном значении путь Персонажа Виктора Сидоренко — это постепенная эволюция человечества от общества гуманизма к обществу трансгуманизма. Гуманизм и центральная роль человека в конечном счете привели к экологическому кризису. Художник предлагает размышления, каким должен быть «сверхчеловек» трансгуманистической эпохи, как выйти за пределы человеческого, не теряя человечности.

25 лет творчества Виктора Сидоренко: в столице проходит масштабный проект известного художника

25 лет творчества Виктора Сидоренко: в столице проходит масштабный проект известного художника

«На человечество влияют технологии. Мы смотрим на мир другими глазами, иногда словно через увеличивающееся стекло, деформирующее наше восприятие»,— отметил Виктор Сидоренко.

Когда: до 12 февраля, с 11:00 до 21:00
Где : Центр современного искусства М17, ул. Антоновича 102-104
Стоимость билетов: 100 грн, для школьников, студентов и пенсионеров 70 грн.

Виктор Дмитриевич Сидоренко родился 1953 года в Талды-Курган, Казахстан. Живописец, автор инсталляций, фото и видеопроектов, научных и публицистических текстов. Его семье пришлось уехать из Украины после политических репрессий. Жил в Харькове, в 1985 году переехал в Киев. Получил профессию художника в Харьковском художественно-промышленном институте. С 1980-х ведет активную творческую и социальную деятельность. Вице-президент Национальной академии искусств Украины, академик, профессор живописи. В 2001 учредил и возглавил Институт проблем современного искусства Академии искусств Украины. В 1996 году после проекта «Вторжение» начал разрабатывать тему персонажа, над образом которого работает до сих пор. Идею рисования героев почерпнул из старых фото советских времен. Вначале персонаж апеллировал к переживаниям по теме советского опыта, но впоследствии трансформировался и превратился в унифицированный транзитный образ.

В 2019 году Виктор Сидоренко представил в Киеве проект «Несвоевременный». В него вошло около 50 работ — фотографии, эскизы, живопись, видео, которые объединяет тема пляжа.

Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»

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