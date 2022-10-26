245-е сутки войны: ВСУ успешно отбили девять вражеских атак на Донбассе и контролируют все мосты в Херсоне
Чиновники из московских правительственных учреждений массово бегут из России во избежание мобилизации.
Фото: Генштаб ВСУ A A+ A++ Содержание:Событие: За прошедшие сутки российские оккупанты пытались наступать на Иванград, Бахмут, Бахмутское, Соледарь, Курдюмовку, Красногоровку, Новомихайловку, Невельское и Терновую. Однако наши войска успешно отразили все вражеские атаки. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке.
Детали и комментарии:«Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий Сил обороны на отдельных направлениях, вместе с тем не оставляет попыток вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях, отметили в главном органе управления украинскими войсками. В течение прошедших суток враг. нанес пять ракетных и до 30 авиационных ударов, совершил более 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня. того, из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии оккупанты обстреляли полсотни населенных пунктов по всем направлениям».
Как сообщают аналитики Института изучения войны (ISW) со ссылкой на Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки российские войска продолжили безуспешные наземные обстрелы в Донецкой области. ВСУ отразили российские атаки на Бахмут и восемь населенных пунктов, расположенных недалеко от этого города, а также отбили атаки врага к юго-западу и югу от Авдеевки. В то же время так называемое народное ополчение «ДНР» объявило, что «битва за Авдеевку идет полным ходом» и российские оккупанты намерены окружить город.
«Российские войска вряд ли окружат Авдеевку, учитывая плохую работу российских наступлений под Авдеевкой с начала войны. Российский блоггер утверждал, что российские оперативные оцепления Авдеевки и Угледара в Донецкой области невозможны, поскольку недавние наступления в этих районах иллюстрируют, что российские войска «, – отмечают американские аналитики.
25 октября российские войска продолжали наносить регулярные авиационные, ракетные и артиллерийские удары к западу от Гуляйполя, а также в Днепропетровской и Николаевской областях, однако не проводили никаких наземных атак.
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В Херсоне Вооруженные силы Украины контролируют все мосты, поэтому у кафиров не будет возможности покинуть город, как это было во время деоккупации на Харьковщине. Армия РФ оказалась в ловушке на правом берегу Днепра. Об этом в интервью американскому изданию Fox News рассказал министр обороны Украины Алексей Резников. Он отметил, что кафиров опасно для жизни оставаться в Херсоне и вести уличные бои с ВСУ.
В России продолжают мобилизовать русских мужчин, в том числе из республик этнических меньшинств, нарушая опубликованную российскую политику вербовки. В частности, радио «Свободная Европа» сообщило, что мобилизовала 200 родителей с несколькими детьми, имеющими законное право на отсрочку мобилизации в Башкортостане. Местные военные комиссариаты наотрез игнорируют или находят юридические доводы, чтобы обойти критерии приемлемости отсрочки. В то же время мобилизованные мужчины из Башкортостана, воевавшие под Энергодаром, не получили должной подготовки, не имеют пищи и спят в грязном зернохранилище с зерном, мышами и лужами стоячей воды. Российское независимое издание Verstka сообщило, что российские чиновники из местных московских правительственных учреждений массово бегут из России, чтобы избежать мобилизации, в частности, от 20 до 30 процентов ИТ-работников из некоторых отделов московской мэрии сбежали из Москвы, лишив отделы местного самоуправления. ИТ-поддержки на несколько дней. Так же бегут из России работники Минобразования, Минцифры и Центробанка» отмечают американские аналитики.