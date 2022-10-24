243-е сутки войны: украинские защитники успешно отбили 11 вражеских атак
Серия звонков Шойгу западным министрам обороны является дальнейшим бряцанием оружием со стороны России.
Событие :За минувшие сутки наши воины отразили две атаки российских кафиров в Харьковской и девять в Донецкой областях. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
Детали и комментарии: «Враг пытается удержать временно захваченные территории и ведет наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях, отмечают в главном органе управления украинскими войсками. – Российская федерация продолжает подготовку части мобилизованных на общевойсковых полигонах и в подразделениях подготовки специалистов отдельных специальностей».
Украинские защитники отбили атаки кафиров в районах Землянки и Чугуновки на Харьковщине, а также Соледара, Бахмута, Андреевки, Клещиевки, Новомихайловки, Марьинки, Невельского, Первомайского и Авдеевки Донецкой области.
«За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли два ракетных и 28 авиационных ударов, совершили 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня по инфраструктуре и жилищам гражданского населения, в частности гатили по Бахмуту, Запорожью, Николаеву и Новотаврическому обстрелу Запорожской танк. минометов, ствольной и реактивной артиллерии 67 населенных пунктов.
В Беларуси продолжается проверка мобилизационных ресурсов.При местных органах власти созданы специальные группы для уточнения информации о потенциальных призывниках.Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов по нашим объектам критической инфраструктуры с территории этой страны, включая применение дронов-камикадзе иранского производства.
читайте также: Оккупанты снова атаковали Украину ракетами и дронами. Какие города пострадали
По информации Генштаба ВСУ, подтверждено уничтожение трех реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», а также эвакуацию около 70 раненых военнослужащих противника 22 октября текущего года возле Михайловки Запорожской области.
В Энергодаре российские оккупанты осуществили ротацию личного состава на АЭС. И дальше физически и морально оказывают давление на работников атомной станции, чтобы заставить их подписать контракты с корпорацией «росатом». Кроме того, запретили им выезжать на подконтрольную украинским властям территорию.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу пытался замедлить или остановить западную военную помощь Украине, а также ослабить НАТО. Для этого он 23 октября отдельно звонил по телефону своим коллегам из Франции, Турции, Великобритании и США и распространял фейки о том, что Украина якобы собирается применить «грязную ядерную бомбу», сообщают аналитики Института изучения войны. Российские пропагандисты очень быстро подхватили и распространили это ложное утверждение.
По мнению аналитиков ISW, серия звонков Шойгу, вероятно, является дальнейшим бряцанием оружием со стороны России, чтобы запугать западных сторонников Украины и, возможно, расширить разногласия в НАТО . По словам экспертов, комментарии Шойгу вряд ли предвещают ядерный теракт против одного или нескольких крупных украинских населенных пунктов или объектов критической инфраструктуры в надежде шокировать Украину и заставить ее капитулировать или заставить Запад прекратить помощь Украине.