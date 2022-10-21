240-е сутки войны: наши войска отбили пять вражеских атак на Донбассе и продолжают освобождать Херсонщину
ВСУ могут в течение шести следующих недель продвинуться на Донбассе и, возможно, деоккупировать Херсон.
Фото: Генштаб ВСУ A A+ A++
Событие: Украинские войска продвинулись в северной части Херсонской области и продолжают кампанию по освобождению территорий. оккупанты сейчас проводят наземные операции в Донецкой области. Об этом говорится в ежедневном отчете американского Института изучения войны (ISW).
Детали и комментарии:«За минувшие сутки наши войска отразили атаки российских оккупантов в районах Белогоровки Луганской области и Опросного, Бахмута, Победы и Марьинки Донецкой области», — сказал он. сообщает Генштаб ВСУ.
По данным американских аналитиков, украинские военные чиновники предоставили ограниченную информацию о контрнаступательных действиях в Херсонской области. Оперативное командование «Юг» сообщило, что подразделения ВСУ действуют вдоль всей линии фронта, а российские войска принимают оборонные меры, перегруппировку, инженерные укрепления и минирование районов прогнозируемого украинского наступления.
В то же время, российские источники отмечают, что ВСУ продвинулись в северной части Херсонщины. Министерство обороны РФ 20 октября признало, что украинские силы прорвали российскую оборону в районе Суханового, но оккупанты якобы отразили атаку.
Кроме того, 20 октября украинские воины продолжили кампанию по перехвату российских военных объектов и районов сосредоточения в Херсонской области. Предыдущие удары ВСУ уничтожили два российских склада боеприпасов у Берислава.
«Оккупанты фальсифицируют заявления о своем наступлении в районе Бахмута, чтобы изобразить получение «успеха» по крайней мере в одном секторе на фоне потерь, которые понесут на северо-востоке и юге Украины», – заявили аналитики ISW.
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По информации Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки противник нанес 3 ракетных и 24 авиационных удара, совершил более 30 обстрелов с РСЗО по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения. Вражеские удары получили районы более 15 населенных пунктов. Для своих преступлений захватчики использовали крылатые и зенитные управляемые ракеты. Кроме того, враг запустил более 20 беспилотных летательных аппаратов иранского производства «Shahed-136». Рашисты обстреливали из разных видов вооружения до полусотни прифронтовых населенных пунктов.
«На временно захваченную территорию Херсонской области для пополнения потерь и усиления подразделений на линии столкновения прибыло до 2000 человек из числа российских мобилизованных. Вместе с тем, оккупационные власти издали распоряжение о подготовке эвакуации для так называемых «банковских учреждений», подготовлены эвакуационные списки и учителей. Объекты гуманитарной сферы в Херсоне приостанавливают работу», – отметили в Генштабе ВСУ.
В больницу Мелитополя Запорожской области привезли одновременно более российских 30 раненых после огневого поражения, нанесенного украинскими войсками.
Украинские военные могут в течение шести следующих недель продвинуться на Донбассе и, возможно, отбить Херсон до того, как погода заставит обе армии сделать паузу и перегруппироваться. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на оценку американской разведки. Американские чиновники считают маловероятной еще одно крупное поражение российских войск, которое позволило бы Украине освободить большой кусок территории, как в прошлом месяце. Но отдельные российские подразделения могут сломаться под давлением, что позволит украинской армии продолжить отвоевывать города в Донбассе и, возможно, деоккупировать Херсон.