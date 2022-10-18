238-е сутки войны: ВСУ отразили 6 атак и нанесли более 20 авиаударов по районам скопления противника
Вашингтон пока не наблюдает «тревожных» признаков, связанных с размещением войск в Беларуси. 238-я сутки войны: ВСУ отбили 6 атак и нанесли свыше 2 » />
Фото: Генштаб ВСУ A A+ A++ Содержание:Событие: За минувшие сутки наши войска успешно отразили шесть атак российских оккупантов в Харьковской и Донецкой областях. Враг нанес 10 ракетных и 58 авиационных ударов, совершил до 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения.
Детали и комментарии:«Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий Сил обороны на отдельных направлениях, вместе с тем не оставляет попыток вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях, отметили в главном органе управления войсками. За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Берестово Харьковской и Бахмутское, Иванград, Клищиевка, Первомайское и Марьинка Донецкой области.Авиация Сил обороны на протяжении минувших суток нанесла 22 удара. 3 позиций зенитных ракетных комплексов противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили 3 крылатые ракеты. Ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления, район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два объекта ПВО и артиллерии, один состав боеприпасов и другие военные .
Между тем враг обстреливает позиции наших войск вдоль всей линии столкновения, осуществляет инженерное оборудование оборонных позиций и рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку, наносит удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения».
По информации Генштаба ВСУ, российские захватчики нанесли 10 ракетных и 58 авиационных ударов, совершил до 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Вражеские удары потерпели районы более 35 населенных пунктов. Для этого противник использовал крылатые, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Кроме того, задействованы 43 беспилотных летательных аппарата иранского производства “Shahed-136″, 38 из которых сбиты украинскими воинами.
Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиаударов, а также применение ударных БпЛА «Shahed-136» с территории республики Беларусь.Вражеская корабельная группировка в Черном море увеличена до 9 единиц, среди которых два военно-десантных корабля и два надводных ракетоносителя ракет типа «Калибр».
Атака беспилотников 17 октября на жилищную инфраструктуру в Киеве является частью модели действия российских сил, придающих приоритет психологическому террору, а не достижению ощутимых эффектов на поле боя. Считают аналитики Института изучения войны (ISW).
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«Такие удары могут нанести большой вред гражданской инфраструктуре и убить и ранить многих людей, не создавая значимых военных последствий. Этот анализ свидетельствует о том, что российские войска продолжают использовать беспилотники «Shahed -136″ для генерирования психологических последствий, связанных с нацией. на гражданские районы», – считают эксперты.
Вашингтон пока не наблюдает «тревожные» признаки, связанные с размещением войск в Беларуси, которые могут потенциально повлиять на развитие ситуации на поле боя в Украине. Об этом заявил высокопоставленный представитель министерства обороны США, сообщает Укринформ.
По его словам, США также не наблюдают ничего по поводу перемещения стратегических самолетов и других средств России, способных нести ядерное оружие, внутри России, что могло бы изменить позицию ядерного сдерживания США в Европе.
На временно захваченных южных территориях российские оккупанты возводят фортификационные сооружения за счет грабежа местного населения. В частности. пункте Благодатное Херсонской области, из частных домохозяйств мирных граждан изымают строительные материалы и металлические конструкции усадеб для оборудования инженерных укреплений.