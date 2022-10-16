235-е сутки войны: ВСУ отразили 8 вражеских атак на Краматорском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.
Поражены 27 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники армии РФ.
Фото из сообщения Генштаба ВСУ в Facebook A A+ A++
Событие: Начались 235-е сутки героического противостояния украинской нации российскому широкомасштабному вторжению. Противник пытается удержать временно захваченные территории и вести наступательные действия на Донбассе, сообщает Генштаб в Facebook.
Детали и комментарии: Враг продолжает обстреливать критическую инфраструктуру и жилье гражданского населения. За минувшие сутки агрессор нанес 5 ракетных и 23 авиационных удара, совершил до 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Пострадали более 30 украинских городов и сел.
Силы обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Торское и Спорное на Краматорском направлении, Берестово, Соледаре и Бахмуте на — Бахмутском направлении и Марьинке, Победе и Невельском — на Авдеевском.
По данным ОК «Юг», обстановка на южнобукском направлении стабильно сложна, но контролируется. Противник ведет оборонительные действия в попытке удержать занятые рубежи. Наносит огневое поражение с применением ракетного вооружения, авиации, реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии, минометов и танков вдоль всей столкновения. Совершил минирование местности в районах вероятного продвижения наших войск. Продолжает непрерывную аэроразведку с использованием беспилотных летательных аппаратов. Два «Орлана-10» уничтожены нашими бдительниками небесного порядка при попытке разведать успехи Сил обороны на правом берегу Днепра. Противник попытался запустить диверсионно-разведывательную группу до 7 человек в направлении деоккупированной Трифоновки. В стрелковом бою, понеся потери, отступил.
читайте также: ВСУ ликвидировали 65 тысяч кафиров, — Генштаб
Наша авиация нанесла 32 удара по врагу за минувшие сутки. Подтверждено поражение 24 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 8 позиций зенитных ракетных комплексов противника. Подразделения противовоздушной обороны в разных направлениях сбили 6 БпЛА и один вертолет врага. Ракетные войска и артиллерия поразили 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, один состав боеприпасов, 7 объектов ПВО противника и другие военные цели. Известно, что в результате точечных ударов нашей артиллерии в населенном пункте Марфополь Запорожской области уничтожен склад боеприпасов и ранены более 20 оккупантов, в Токмаке 10 единиц военной техники уничтожены, 40 военнослужащих получили ранения. В населенном пункте Пологи до 30 рашистов стали трехсотыми. В Каменке Днепровской уничтожены 7 единиц военной техники и ранены около 40 военнослужащих противника. Число погибших, которые оккупанты пытаются тщательно скрыть, уточняется.
Нарушения норм Международного гуманитарного права, законов и обычаев ведения войны на временно захваченных территориях стали нормой для российских оккупационных войск. «В населенном пункте Рубежное Луганской области прибыли на усиление группировки военнослужащие из чеченской республики начали выселять гражданских граждан из частных помещений для размещения своих офицеров», — говорится в сообщении Генштаба.