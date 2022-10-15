234-е сутки войны: украинские воины отбили вражеские атаки около 13 населенных пунктов на Донбассе
Медицинские учреждения на оккупированных территориях переполнены ранеными российскими захватчиками.
Фото: Генштаб ВСУ A A+ A++ < p>Событие:Наши войска успешно отразили акаты российских оккупантов около 13 населенных пунктов на Донбассе. На Запорожье поражено около 100 оккупантов, каждый четвертый из них – ; только что мобилизован.
Детали и комментарии:По информации Института изучения войны (ISW), российские источники утверждают, что украинские войска ведут контрнаступление на северо-востоке Харьковской области. В частности, минобороны России заявило, что украинские силы провели наземные атаки в районе Купянска. Российский блогер утверждал, что ВСУ продолжают атаковать вдоль линии Первомайское-Кисловка, примерно в 20 километрах восточнее Купянска.
Российские войска 14 октября провели ограниченные наземные атаки на северо-западе Херсонской области, чтобы вернуть утраченные позиции. Херсонско-Николаевской области, – сообщают американские аналитики.– Минобороны РФ и другие российские источники дополнительно утверждали, что украинские войска ведут наземные атаки по всей северной и северо-западной Херсонской области, в частности в направлении Пятихаток и на участке Ищенко Российский мильблоггер утверждал, что украинские войска укрепляют свои позиции по линии Осокоровка-Новоалександровка вдоль западного берега Днепра к северу от Берислава. Украина ские военные сохранили оперативную тишину относительно контрнаступлений на Херсонщине».
Как сообщили в Генштабе ВСУ, Силам обороны удалось успешно отразить атаки противника в районах населенных пунктов Берестово, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Иванград, Спирное, Невельское , Маринка, Белогоровка, Терны, Новомихайловка и Красногоровка Донецкой области.
В медицинские учреждения на временно оккупированных территориях поступает большое количество раненых. В частности, в одну из больниц Донецка, за эту неделю поступило около 100 раненых. В городе Токмак Запорожской области больницы переполнены. По информации от местных жителей, гражданских в больницах не принимают из-за загруженности медицинских работников и отсутствие койкомест. Из-за низкого качества медицинской помощи и отказа командования российских оккупационных войск эвакуировать тяжело раненых на территорию россии, смертность среди них превышает 50%».
читайте также: >Подтверждено уничтожение личного состава и техники противника в предыдущие дни в Запорожской области. В частности, в результате эффективных действий ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Конские Роздоры и Токмак поражено около 100 кафиров. Среди них более 25 только что мобилизованных. В районе населенного пункта Бердянск уничтожены четыре комплекса С-300.
При этом враг не прекращает наносить удары по критической инфраструктуре и гражданским объектам нашей страны. За прошедшие сутки пострадала инфраструктура и мирные граждане Харькова, Константиновки, Соледара, Бахмута, Чумаков, Лебединского, Запорожья, Давыдового Брода и Мирного. Днепропетровскую область и город Очаков оккупанты атаковали иранскими дронами-камикадже. Шесть из девяти удалось сбить нашим защитникам.
Для своих преступлений противник продолжает использовать крылатые, авиационные, зенитные управляемые ракеты и ударные БПЛА. За минувшие сутки, оккупанты нанесли шесть ракетных и 30 авиационных ударов, совершили 48 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Кроме того, из разных видов вооружения российская армия обстреляла по всем направлениям фронта почти 90 украинских сел и городов.
Сохраняется угроза ракетных ударов и атак дронами. В Черном море оккупанты держат наготове три ракетоносителя, снаряженные 12-ю «Калибрами».