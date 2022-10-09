228-е сутки войны: наши войска отбили более 30 вражеских атак и продолжают контрнаступление
Напуганные успехами ВСУ российские захватчики и их муртады убегают в глубь временно оккупированной территории.
Событие: За минувшие сутки наши войска отразили более 30 вражеских атак. Российские оккупанты и их муртады убегают, испуганные успехами ВСУ. Об этом говорится в утренней сводке украинского Генштаба.
Детали и комментарии:Как отмечают в главном органе управления украинскими войсками, за сутки произошло около сорока боевых столкновений. Наиболее напряженная обстановка наблюдалась на Бахмутском и Авдеевском направлениях, где наши защитники отразили более 30 атак противника, в частности, в районах населенных пунктов Терны, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Иванград, Первомайск, Опросное, Невельское и Победа.
Авиация Сил обороны нанесла более 30 ударов. В частности, 24 – по районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и девять по зенитным ракетным комплексам противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили пять БпЛА. Ракетные войска и артиллерия за прошедшие сутки поразили два пункта управления, девять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, три склада с боеприпасами и 11 других важных объектов», – говорит Александр Штупун, представитель Генштаба ВСУ.
Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на украинские и российские источники сообщил, что украинские силы продолжили контрнаступление из Харьковской области в направлении Сватового и на Кременском направлениях, продолжаются бои к северу и северо-западу от Херсона, у украинского плацдарма через реку Ингулец и северный восточнее Берислава. ВСУ отразили российский наземный обстрел вблизи Тернового Подого, примерно в 20 км северо-западнее Херсона. Российские войска безуспешно пытались продвинуться в районе Давидовского моста и Малой Александровки вблизи украинского плацдарма через реку Ингулец.
Минобороны России пытается исправиться в ответ на критику кремля и других силовых блоков относительно недостаточного информирования о положении дел армии на фронте, отмечают аналитики ISW. Ведомство Сергея Шойга в своих сводках начало включать подробности о вероятной тактике ВСУ. При этом российские военныекоры в субботу заявили, что украинские войска продолжали контрнаступательные операции на Кременском направлении, а минобороны РФ утверждало, что российские войска отразили попытку ВСУ форсировать реку в неустановленном месте.
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По данным украинских военных, в Мелитопольском районе Запорожской области под видом поиска и борьбы с партизанами оккупационные войска осуществляют обыски и угон частных автомобилей в гаражных кооперативах.
Оккупанты продолжают давить на малый и средний бизнес на временно оккупированных территориях. С начала октября в городе Горловка налоговая инспекция России начала проверки с последующим рейдерским захватом компаний с выявленными нарушениями. В частности, это касается предпринимателей, которые не захотели перерегистрировать свои компании в соответствии с российским законодательством.
Враг и его муртады убегают, напуганные успехами ВСУ. Представители оккупационных властей Новой Каховки вывозят свои семьи на временно оккупированную территорию АР Крым. По имеющейся информации, 7 октября, колонна из 12 микроавтобусов выбыла в Севастополь. Похожая ситуация наблюдается и в Луганской области. В частности, из Старобельска начали эвакуировать коллаборантов в Луганск.