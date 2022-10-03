222-е сутки войны: ВСУ продолжали освобождать населенные пункты на востоке и возобновили контрнаступление на Херсонщине
Успехи украинских войск радикально меняют российское информационное пространство.
Фото: Генштаб ВСУ A A+ A++
Событие: За минувшие сутки наши войска отразили восемь атак врага и нанесли ему существенные потери в живой силе и технике. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
Детали и комментарии:Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, ведет воздушную разведку. 65 обстрелов из РСЗО: от вражеских обстрелов пострадало более 35 населенных пунктов, среди них – Редкодуб, Славянск, Краматорск, Белогоровка, Бахмут, Нетайлово, Водяное, Марьинка, Времовка, Кривой Рог, Запорожье, Железнодорожное и Николаев. На Южнобужском направлении обстрелов подверглись районы более 45 населенных пунктов вдоль линии столкновения».
Украинские подразделения отразили атаки российских оккупантов в районах Зайцево, Бахмутского, Бахмута, Одрадовки, Выимки, Спорного, Невельского
По информации Института изучения войны (ISW), украинские силы продолжали освобождать населенные пункты к востоку и северо-востоку от Лимана, в частности. уволили Торское в Донецкой области. Российские источники утверждали, что их войска отошли со своих позиций к северо-востоку от Лимана, вероятно, на позиции в районе Кременной и вдоль шоссе Р-66 Свято-Кременная. ВСУ продолжили наступление на населенные пункты восточнее Купянска и освободили Кишаровку Харьковской области. Оккупанты продолжали безуспешно атаковать Бахмут, Выемку и Авдеевку. Наши войска возобновили контрнаступление на севере Херсонской области и закрепили позиции в Золотой Балке и Крещеновке. Российские источники утверждали, что ВСУ уволили Шевченковку и Любимовку, оттеснив российские войска на новые оборонительные позиции вокруг Николаевки.
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«На временно оккупированных территориях продолжаются мероприятия по мобилизации, в ходе которых оккупационные войска совершают подворовые обходы, составляют списки мужчин призывного возраста. На блокпостах усилена проверка документов, выезды из подконтрольных решистам территорий максимально усложнены: требуют бесконечный перечень транспортных средств вещей, изымающих гаджеты и другие ценные предметы, деньги, заставляют ждать результатов проверки от нескольких часов до 7-10 суток и часто просто разворачивают автомобиль в обратном направлении».
В Черном море корабельная группировка вражеского флота состоит из восьми боевых кораблей, которые по-прежнему маневрируют, скрываясь за Крымским полуостровом. Изготовлены три надводных и два подводных ракетоносителя, на борту которых 32 «Калибра».
Поражения в Харьковской области и Лимане в сочетании с неспособностью эффективно провести частичную мобилизацию радикально меняют российское информационное пространство. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW). Американские аналитики указывают, что уже даже спонсируемые кремлем информресурсы объясняют поражение вокруг Лимана и Харьковской области неспособностью командования должным образом обеспечить собственную армию. Уже некоторые даже через официальные кремлевские каналы начали критиковать решение путина аннексировать четыре украинских области. А поражение у Лимана вызвало даже больше путаницы и негатива в российском информационном пространстве, чем отход от Киева, острова Змеиный или даже Харькова. Как пишут эксперты, источники в кремле и блоггеры связывают поражение под Лиманом и в Харьковской области с неспособностью российских военных обеспечить надлежащую поставку и усиление российских войск на севере Донбасса и жалуются на отсутствие прозрачности в ходе войны.