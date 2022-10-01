220-е сутки войны. Россия преждевременно бросает в бой курсантов военных училищ
По информации Генштаба, молодые курсанты будут участвовать в учениях только в течение месяца.
Событие:Противник продолжает сосредоточивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области и содержании временно захваченных территорий, а также срыве активных действий сил обороны на отдельных направлениях. Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на утро 220-х суток войны.
Детали и комментарии:По информации ВСУ, враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, ведет воздушную разведку и наносит удары по гражданской инфраструктуре и жилищам мирного населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. За минувшие сутки противник нанес 4 ракетных и 15 авиационных ударов, совершил более 85 обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам на территории Украины. От вражеских ударов пострадали более 50 населенных пунктов. В частности, Белогоровка, Новониколаевка, Благодативка, Сухой Пруд и Одрадовка.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, а на других участках противник совершил обстрелы населенных пунктов из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, а именно:
— на Слобожанском направлении — в районах населенных пунктов Стрелка, Редкодуб, Кучковка, Охримовка и Ольховатка;
— на Краматорском — в районах Григоровки, Белогоровки, Ивано-Дарьевки, Закотного, Раздолевки и Спорного;
— на Бахмутском — в районах населенных пунктов Бахмут, Зайцево, Николаевка Вторая и Парасковеевка;
— на Авдеевском направлении – в районах Маринки, Водяного и Александрополя;
— на Новопавловском — вблизи Новоселки, Новополья, Пречистовки и Павловки.
— на Запорожском направлении зафиксированы обстрелы неподалеку от Малой Токмачки, Железнодорожного, Гуляйполя и Новоандреевки;
— на Южнобужском направлении обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии подверглись районам более 25 населенных пунктов вдоль линии столкновения. Среди них — Степная Долина, Мирное, Сухой Пруд, Ольгино и Архангельское.
За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки противника вблизи Нью-Йорка, Зайцева и Соледара, а авиация нанесла 11 ударов. Подтверждено поражение опорного пункта противника, шести районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также четырех зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили три БПЛА и вертолет Ка-52. Ракетные войска и артиллерия поразили 11 пунктов управления разного уровня и восемь районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники. Также в зону поражения попали еще 14 военных объектов врага — склады с боеприпасами, зенитные ракетные комплексы, переправы, станции радиоэлектронной борьбе и разведки.
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Генштаб сообщает, что в связи с существенной нехваткой человеческих ресурсов, прежде всего, офицерских кадров, российское военное руководство вынуждено преждевременно задействовать курсантов военных. В Тюменском военном училище будет проведен досрочный выпуск курсантов. Выпускников планируют направить на первичные офицерские должности в комплектуемые мобилизационным резервом воинские части. Курсантов выпускных курсов Рязанского десантного училища направляют на проведение подготовки полков мобилизационного резерва, осуществляемую на базе полигонов недалеко от Рязани, Омска, Пскова, Тулы и других городов. Для указанных подразделений планируют мероприятия подготовки и согласования сроком не более одного месяца, с последующим выбытием в район ведения боевых действий на территории Украины.