218-е сутки войны: наши войска отбили 12 атак и готовят оккупантам «котел» в Лимане
ВСУ уничтожили вражеские опорные и командные пункты, позиции ЗРК и станцию-ретранслятор.
Фото: Генштаб ВСУ A A+ A++
Событие:За прошедшие сутки наши войска отразили вражеские атаки в районах Зайцево, Майорска, Железного, Бахмутского, Одрадовки, Николаевки Второй, Озеряновки, Первомайского, Победы, Новомихайловки, Павловки и Безымянного. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
Детали и комментарии:«Для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны в течение суток нанесла 16 ударов. Подтверждено поражение трех опорных пунктов, 10 мест скопления вооружения и военной техники, а также трех зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях сбили 4 БпЛА и 4 управляемые авиационные ракеты Х-59, – сообщают в главном органе управления войсками – Ракетные войска и артиллерия продолжают наносить огненное поражение по объектам противника, в частности, за сутки поражены два командных пункта, семь районов сосредоточения живой силы. , вооружения и военной техники врага, одну станцию-ретранслятор, три станции РЭБ, два склада с боеприпасами и один – с горюче-смазочными материалами».
Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что продвижение ВСУ в Харьковской области уже остановить не удастся. По его словам, российская группировка в Лимане попадет в окружение. Об этом сказал во время эфира на канале Фэйгин LIVE.
«Несколько российских блоггеров и известных военных корреспондентов утверждали, что украинские войска продвинулись к западу, северу и северо-востоку от Лимана и работают над завершением оцепления российских войск в Лимане и вдоль северного берега реки Северский Донец в этом районе», – сообщают в Институте изучения войны (ISW).
Как утверждают американские аналитики, в России заявили, что ВСУ угрожают их позициям и коммуникациям, которые «поддерживают» лиманскую группировку. Развал «Лиманского кармана», вероятно, повлечет за собой серьезные последствия для российской группировки на севере Донецкой и западной части Луганской области и может позволить украинским войскам угрожать российским позициям вдоль западной границы Луганской области и в районе Северодонецка-Лисичанская, – отметили в ISW.
Помимо этого, будущие достижения Украины вокруг критически важных районов Донецкой и Луганской областей, по мнению аналитиков, могут убить дополнительные клинья между российскими националистами и военным руководством, а также между российскими войсками и их начальством.
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«Российское военное руководство продолжает принимать меры по восполнению потерь в живой силе, в частности, комплектовать свои подразделения за счет заключенных, — добавляют в Генштабе ВСУ. По имеющейся информации, в учебный центр на территории ростовской области прибыло около 400 человек указанной категории. Их подготовка продлится до 30 сентября».
Также противник продолжает направлять в районы ведения боевых действий только мобилизованный, низкоквалифицированный личный состав. Так, 26 сентября, в Лиман Донецкой области выбыло 7 танков, 2 из которых попали по дороге в ДТП. Кроме этого, должной огневой подготовки с применением штатного вооружения танков сформированные экипажи тоже не прошли.
Российская армия в Украине встает перед многочисленными проблемами и объявленная частичная мобилизация не будет способствовать их решению. Об этом в интервью телеканалу CBS заявил директор ЦРУ Уильямс Бернс.
«Даже если пути удастся мобилизовать 300 тыс. военнослужащих, речь идет не только о опрокидывании на фронт пушечного мяса, значительная часть которого не будет хорошо обученной и не будет иметь необходимого оборудования или логистической поддержки. российская армия имеет много проблем и человеческие ресурсы — только одна из них», — сказал он. отметил Бернс.
Даже если в кремле таки удастся призвать такое количество военных, это может не оказать колоссального влияния на ситуацию на фронте. И связано это с тем, что мобилизованные не будут иметь ни достаточных знаний, ни необходимого снаряжения.