217-е сутки войны: ВСУ отразили восемь атак и поразили 26 районов сосредоточения живой силы и техники врага
В Харьковской области наши бойцы взяли в плен мобилизованного рашиста, который успел «повоевать» три дня.
Фото из сообщения Генштаба ВСУ в Facebook A A+ A++
Событие: Начались 217-е сутки героического противостояния украинской нации российскому широкомасштабному вторжению. Противник продолжает сосредоточивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области и содержании захваченных территорий, а также срыве активных действий сил обороны на отдельных направлениях. Кроме того, пытается восстановить утраченные позиции на отдельных направлениях, ведет воздушную разведку, сообщает Генштаб в Facebook.
Детали и комментарии: За минувшие сутки враг нанес 10 ракетных и 17 авиационных ударов по территории Украины, совершил более 105 обстрелов из РСЗО. От вражеского огня пострадали более 40 населенных пунктов, в частности Харьков, Славянск, Краматорск, Николаев, Авдеевка и другие. С целью ведения разведки, корректировки огня и нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры агрессор совершил более 25 вылетов БПЛА.
На Донбассе продолжаются активные боевые действия. Подразделения Сил обороны Украины отразили 8 атак врага в районах населенных пунктов Зайцево, Майорск, Железное, Николаевка Вторая, Первомайское, Победа, Новомихайловка и Безымянное. Наша авиация нанесла 17 ударов. Подтверждено поражение 14 районов сосредоточения живой силы и военной техники врага, 3 опорных пункта и 7 позиций зенитных ракетных комплексов. За последние сутки украинские подразделения противовоздушной обороны уничтожили самолет, 6 БпЛА и управляемую авиационную ракету Х-59 врага. Ракетные войска и артиллерия поразили 12 районов сосредоточения живой силы и техники противника, 4 склада с боеприпасами, позиции средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, в частности автоматизированную станцию помех «Житель».
Обстановка в южной операционной зоне остается напряженной. Враг не имеет существенных изменений в составе и положении действующих подразделений, но пытается подтягивать резервы по крымскому направлению. Составом танкового взвода в направлении Чкалово-Безименное попытался провести наступательные действия. Один танк взорвался на противотанковой мини, два — отступили, сообщило ОК «Юг» в Facebook. Наши ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 250 огневых задач, поразив, в частности, контрольно-наблюдательный пункт и вражеский склад с боеприпасами в Бериславском районе Херсонщины. Российская армия потеряла 58 военных, танк и 7 единиц автомобильной техники.
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По данным Генштаба, в российских оккупационных войсках начался прием личного состава, призванного по частичной мобилизации. Так, в подразделения 1-го танкового полка 2-й мотострелковой дивизии 1-й танковой армии, выбывающие в зону боевых действий, прибыло пополнение. Подготовка с ним не производилась вообще. Также военно-политическое руководство российской федерации одновременно с частичной мобилизацией продолжает мероприятия так называемой «самомобилизации». В уже воюющие в Украине подразделения прибывают лица осужденные за уголовные преступления.
На Харьковщине вблизи Купянска бойцы 92-й бригады пленили первого российского мобилизованного. Как сообщает Цензор.НЕТ, пленный Алексей Пашков заверил, что находился на службе всего три дня и был призван из Ростовской области. Из-за отсутствия командиров и обеспечения он планировал перейти границу и вернуться в Россию. Но заблудился и попал в плен. При себе пленник имел персональные гражданские и военные документы.