216-е сутки войны: контрнаступление ВСУ на востоке продолжает набирать обороты, от врага освободили еще одну деревню
Россияне звонят на «горячую линию» МО Украины по сдаче в плен, даже те, кого еще не мобилизовали.
Фото: Генштаб ВСУ A A+ A++ Содержание:Событие: В течение суток наши войска успешно отразили атаки российских кафиров в районах населенных пунктов Соледар, Курдюмовка, Зайцево, Майорск, Бахмут, Каменка, Первомайское. Об этом говорится в утреннем отчете Генштаба ВСУ.
Детали и комментарии:«Украинское контрнаступление в Харьковской и северной части Донецкой областей продолжало набирать обороты под Лиманом 25 и 26 сентября, сообщает Институт изучения войны (ISW). Украинские силы, вероятно, освободили Малиевку Харьковской области. Несколько российских источников сообщили, что украинские силы вошли в Шандрихолово, Карповку и Новое в Донецкой области 26 сентября. Российские источники заявили, что украинские силы расширили украинский плацдарм севернее Дробышевого и стремятся окружить российские войска в Лимане с северо-запада через Новое, Ставки и Колодцы».
< >В отчете американских аналитиков со ссылкой на российские источники говорится, что ВСУ продолжают вести атаки на север от Купянска через реку Оскол и начали продвигаться из Воробьевки и Двухлетней в направлении Тавильжанки, что в 18 километрах к северо-востоку от Купянска.
ВСУ уволили Пески-Радьковские – второй по размеру населенный пункт Боровской общины на Харьковщине, где до войны проживало около 2 000 человек, сообщает поселковый совет.
«Украинские военные пока еще обнаруживают там группы российских военных, проводят зачистки, разминирование. Местные жители радостно встречают наших воинов, пытаются помочь в бытовых вопросах, готовят для защитников еду, со слезами радости на глазах благодарят за освобождение», – говорится в информации.
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По информации Генштаба ВСУ, противник продолжает обстрелы позиций наших войск вдоль линии столкновения, в отдельных районах оккупанты пытаются восстановить утраченные позиции, ведут воздушную разведку. Враг наносит удары по гражданской инфраструктуре и жилью мирного населения. За минувшие сутки противник нанес 9 ракетных и 22 авиационных удара, совершил более 90 обстрелов с РСЗО. От огневого воздействия пострадали более 50 населенных пунктов. Среди них Славянск, Краматорск, Соледар, Авдеевка, Новополь, Запорожье, Марганец, Мусиевка, Кривой Рог, Никополь, Потемкино, Осокоровка, Николаев, Очаков и Беленькое. На Южнобужском направлении от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 25 населенных пунктов, недалеко от линии столкновения. В частности, Красная Долина, Широкое, Андреевка, Белогорка, Терновые Поды, Лиманы и Мирное.
«На Запорожской АЭС ситуация остается напряженной, — говорит представитель главного органа управления войсками Александр Штупун. сотрудничать с врагом и пытаются выехать с временно занятых оккупантами территорий. Оккупированная часть Херсонской области полностью закрыта на въезд и выезд».
Кремль готовится к аннексии и принудительному призыву украинцев на войну, говорится в отчете ISW. Перед москвой стоит непростая задача, пытаясь успокоить русский народ, одновременно мобилизуя достаточное количество мужчин, чтобы продолжать воевать.
Впрочем, как заявил представитель главного управления украинской военной разведки Андрей Юсов, россияне активно звонят по телефону на «горячую линию» Минобороны Украины по сдаче в плен. В частности, те, кого даже еще не мобилизовали в армию.