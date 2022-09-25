214-е сутки войны: ВСУ отразили шесть атак врага на Донбассе
На южном направлении уничтожены 3 российских склада с боеприпасами и месторасположение росгвардии.
Событие: Начались 214-е сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению. Оккупанты продолжают сосредотачивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области и содержании захваченных территорий, а также срыве активных действий Сил обороны на отдельных направлениях. Обстреливают позиции наших войск вдоль линии столкновения, ведут воздушную разведку, пытаются восстановить утраченные позиции по отдельным направлениям, сообщает Генштаб в Facebook.
Детали и комментарии:Враг продолжает уничтожать инфраструктуру и жилье мирного населения. За минувшие сутки российские захватчики нанесли 7 ракетных и 22 авиационных удара, совершили более 67 обстрелов с РСЗО по военным и гражданским объектам на территории Украины, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. От вражеских ударов пострадали более 35 населенных пунктов, в том числе — Запорожье, Очаков, Николаев, Миролюбовка, Нью-Йорк, Белогоровка, Красногоровка, Павловка, Майорск и другие.
За сутки подразделения ВСУ отразили 6 вражеских атак на Донбассе в районах населенных пунктов Соледарь, Выимка, Курдюмовка, Зайцево, Новомихайловка и Первомайское. Авиация Сил обороны нанесла 26 ударов — подтверждено поражение 20 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и 6 позиций зенитных ракетных комплексов. Наши ракетные войска и артиллерия поразили 5 пунктов управления, 13 районов сосредоточения живой силы и техники противника, 3 позиции зенитных ракетных комплексов, 3 системы ракетных войск и артиллерии, в их числе — «Ураган», и 2 склада с боеприпасами.
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По данным ОК «Юг», обстановка в южнобузской операционной зоне остается напряженной, но контролируемой. Оккупационные войска продолжают агитационно-принудительные меры в рамках организации псевдореферендумов. Не имея явки на избирательных участках, совершают подворовые обходы, где коллаборанты в сопровождении вооруженных военных призывают людей присоединиться к голосованию. Большинство населения избегает контакта с так называемыми мобильными пунктами голосования и не желает участвовать в политическом фарсе. Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ выполнили 266 огневых задач, в том числе усилив огневой контроль в районе Каховской ГЭС, где оккупанты пытаются налаживать переправы. Поражено месторасположение росгвардии в Херсоне, подавлен один из опорных пунктов противника в районе Брода Давида. Уничтожены 3 склада вражеских боеприпасов в Баштанском районе Николаевщины и два — в Херсонской области. «По подтвержденным данным, оккупационная армия потеряла 57 военных и 30 единиц техники, в том числе 2 гаубицы «Мста-Б» и еще одну 122-х мм, самоходную артустановку «Гвоздика» и самоходную гаубицу «Акация», реактивную систему залпового огня «Град» , 2 командно-штабных машины и 19 единиц другой автобронетехники.Враг продолжает воздушную разведку и попытки атак с помощью беспилотных летательных аппаратов.Уничтожены два разведчика типа «Орлан-10» и дрон-камикадзе «Шахид-136». «Юг» в Facebook.
В связи с частичной мобилизацией, объявленной военно-политическим руководством России, командование на временно захваченных территориях пытается ограничить права военнослужащих вооруженных сил России, подписавших краткосрочные контракты. Запорожском направлении объявлено, что срок контракта не имеет значения, а время пребывания в зоне боевых действий теперь зависит от решения командования. ся предоставление отпусков и денежных выплат, что уже приводит к значительному ухудшению морально-психологического состояния в подразделениях врага, отмечает Генштаб.