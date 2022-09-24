213-е сутки войны: наши воины сбили самолет и вертолет кафиров и нанесли удар по Каховскому мосту
Враг взбесился, обстреливает мирное население, на позиции ВСУ сбросили контейнеры с ядовитым веществом.
Фото: Генштаб ВСУ A A+ A++ < /i>
Событие:За минувшие сутки ВСУ отбили десять вражеских атак, нанесли удары почти по четырем десяткам районов сосредоточения противника, сбили самолет, вертолет на восемь беспилотников.
Детали и комментарии:«Подразделения Сил обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Спирное, Соледар, Бахмутское, Одрадовка, Курдюмовка, Зайцево, Майорск, Каменка, Авдеевка и Опросное. Авиация нанесла 25 ударов. Подтверждено поражение 18 районов и сосредоточение 7 позиций зенитных ракетных комплексов Подразделы противовоздушной обороны уничтожили один вертолет, один самолет и восемь БпЛА оккупантов Ракетные войска и артиллерия поразили 6 пунктов управления, более 20 районов скопления живой силы и техники противника. «, – сообщает Генштаб ВСУ.
Враг не прекращает наносить удары по гражданской инфраструктуре и домам мирных жителей. Угроза авиационных и ракетных ударов кафиров сохраняется на всей территории Украины. За минувшие сутки российские захватчики нанесли 5 ракетных и 14 авиационных ударов, совершили более 60 обстрелов с РСЗО по военным и гражданским объектам на территории Украины. От огневого воздействия врага пострадали более 60 населенных пунктов. В частности, Печенеги, Яцковка, Яровая, Маринка, Красногоровка, Белогорка, Миролюбовка, Николаев, Сухой Пруд, Новая Григорьевка, Южное, Малые Щербаки, Григоровка, Северное, Щербаки, Очаков, Соленое, Орехов и Архангельское. В результате вражеского удара по Одессе с использованием ударных БпЛА погибли 2 человека и еще двое получили ранения. Ночью ракетных обстрелов со стороны оккупантов подвергся город Николаев. На Южнобужском направлении обстрелов подверглись более 35 населенных пунктов. Среди них – ndash; Высокополье, Миролюбовка, Украинка, Лозовое, Благодативка, Широкое, Сухой Пруд, Безымянное, Терновые Поды, Ольгино, Лиманы и Мирное.
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«Враг активизировался, в частности в стремлении демонстрировать свою силу на тыловых территориях. Не имея успеха по суше, пытается оказывать огненное и психологическое давление на гражданское население, сообщает ОК «Юг». В течение боевого дня враг нанес один авиационный и один ракетный удары» по нашим позициям и по населенным пунктам вдоль линии фронта С самолета тактической авиации Су-30 враг выпустил ракету Х-31 по Куцурубской общине. Наши ракетно-артиллерийские подразделения выполнили около 290 огневых задач, в том числе поразив понтонную переправу в Новой Каховке, два скопления вооружения и техники в Бериславском районе, 3 ячейки сил и средств в Каховском. районах, станцию радиоэлектронной борьбы в районе Крутого Яра, зенитно-ракетный ком плекс «Тор» в Баштанском районе Николаевщины, колонну вооружения и техники – в Каховке. Подтверждено еще одно контрольное поражение Каховского моста».
На временно захваченной и оккупированной территории Украины оккупационные власти проводят так называемые «референдумы». В связи с низким процентом посещения «избирательных участков» работники «избирательных комиссий», в сопровождении вооруженных военнослужащих вооруженных сил российской федерации, ведут сбор подписей местных жителей непосредственно в местах их обитания.