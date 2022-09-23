212-е сутки войны: наши войска прорываются в Лиман, в «днр» напуганы возможным контрнаступлением ВСУ
Принудительная мобилизация в России, особенно в нероссийских регионах, вызвала народный гнев, в Чечне ее проводили не будут.
Фото: Генштаб ВСУ A A+ A++
Событие:Нашим войскам удалось продвинуться в новой волне контрнаступления вдоль границ Харьковской и Луганской областей, продолжаются ожесточенные бои за Лиман. Российские оккупанты обстреливают населенные пункты на Донбассе, а также пытаются задержать ВСУ на южном направлении фронта, что, впрочем, получается достаточно средне.
Детали и комментарии: Как сообщают в Генштабе ВСУ» , за сутки наши подразделения отразили атаки противника в районах населенных пунктов Купянск, Спорное, Майорск, Зайцево, Авдеевка, Новомихайловка, Опросное и Каменка.
Украинские бойцы продолжают контрнаступление в восточном направлении – они прорвали оборону двух населенных пунктов недалеко от Лимана, что чрезвычайно важно для освобождения региона в целом. Об этом пишут эксперты из Института изучения войны (ISW). Речь идет о селах в Лиманском районе Донецкой области. Согласно информации российских источников, ВСУ также удалось прорваться в районе Коровьяра, также продолжаются атаки в районе Дробышево. По всей вероятности, украинским защитникам наконец-то удалось сломать российскую оборону между Двухлетней и рекой Оскол, что ставит под угрозу все российские позиции на востоке.
Глава так называемой «днр» денис пушилин признал, что ситуация на севере квазиреспублики слишком сложна и анонсировало возможное контрнаступление ВСУ.
«Противник продолжает нести потери, в том числе и среди руководящего состава, – рассказывает спикер Генштаба ВСУ Александр Штупун. По имеющейся информации, в результате огневого поражения в районе населенного пункта Сватово был ранен командир 144-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой -майора Цокова. С 19 по 20 сентября этого года в военный госпиталь в Ростове-на-Дону доставлено 105 тел погибших российских военнослужащих, осуществляются подготовительные мероприятия принять еще 200 тел в ближайшее время».
В рамках выполнения частичных мер. мобилизации, оккупационные власти Крыма заявили, что основное количество резервистов планируется набрать из числа работников частных охранных предприятий, имеющих опыт военной службы. В Севастополе некоторые фирмы уже получили указание подготовить списки всех сотрудников, подпадающих под требования.
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Также известно о досрочном выпуске в Смоленске курсантов выпускных курсов военной академии противовоздушной обороны и их дальнейшем размещении на должности в войсках. На базе московского общевойскового командного училища, в период с 26 сентября по 24 октября, российское военное руководство планирует провести собрание с находящимися в запасе гражданами.
Проведение частичной мобилизации может лишь успешно удовлетворить внутреннюю квоту кремля по отношению к мобилизованному персоналу, но вряд ли приведет к созданию эффективных солдат и вызывает значительную внутреннюю реакцию за незначительную выгоду. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).
«Жесткий подход кремля к мобилизации вызывает общественный гнев и недоверие по всей России. Независимое российское правозащитное издание «ОВД-инфо» сообщило, что акции протеста прошли в 42 городах страны, в том числе в небольших селах Республики Дагестан. В Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Тольятти и Забайкальском крае неизвестные злоумышленники подожгли несколько военных пунктов и зданий местных администраций. Скорее всего, кремль подавит такие протесты в ближайшие дни; прогнозирует ISW.
В то же время глава Чечни Рамзан Кадыров объявил на совещании оперштаба, что в республике не будет мобилизации, потому что за время войны в Украине участие в боевых действиях приняли 20 тысяч чеченцев и Чечня «перевыполнила доведенный план на 254% «. Однако не уточнил, что это за план.