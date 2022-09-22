211-е сутки войны: ВСУ отразили три атаки врага и продолжают контрнаступление в направлении Лимана
На Николаевщине военные РФ украли у населения молоковозы и доставляют ими на фронт горючее.
Событие: Начались 211-е сутки героического противостояния украинской нации российскому широкомасштабному вторжению. Противник продолжает сосредоточивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области, содержании захваченных территорий, а также пытается сорвать активные действия сил обороны на отдельных направлениях. Обстреливает наши позиции вдоль линии столкновения, принимает меры по перегруппировке своих войск, постоянно ведет воздушную разведку, сообщает Генштаб в Facebook.
Детали и комментарии: За минувшие сутки враг нанес 8 ракетных и 16 авиационных ударов, совершил 115 обстрелов из РСЗО по военным и гражданским объектам на территории Украины. Пострадала инфраструктура более 40 населённых пунктов. Российские военнослужащие нарушают нормы международного гуманитарного права и обычаи ведения войны на временно занятых территориях. Так, в Сватовском районе с целью сокрытия инженерного оборудования территорий захватчики насильно выселили жителей населенных пунктов Гончаровка и Кузьменовка из жилья и вывезли в глубь временно оккупированной Луганской области. А в Николаевской области оккупанты захватили у территориальных общин машины-молоковозы и задействовали их для скрытого подвоза горючего в зону боевых действий.
Самым горячим направлением на фронте является Донбасс, где агрессор продолжает наступательные действия. За минувшие сутки подразделения наших войск отразили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Одрадовка и Новомихайловка. Американский Институт изучения войны (ISW) сообщил в своем отчете, что ВСУ продолжают. контрнаступательные действия в направлении Лимана Донецкой области. «Украинские войска 21 сентября пытались прорвать российскую оборону вокруг Ямполя (юго-восточнее Лимана) и в самом Лимане», — рассказали аналитики ISW. По их данным, продолжаются активные бои и в Дробышево (к северо-западу от Лимана). Также украинские войска отразили попытку атаки россиян вблизи Купянска на востоке Харьковской области вдоль реки Оскол. Вероятно, армия России предпринимает ограниченные попытки угрожать недавно отвоеванным украинским позициям, считают аналитики ISW.
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По данным Генштаба, для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны нанесла 41 удар по вражеским позициям за минувшие сутки. Подтверждено поражение 21 района сосредоточения живой силы и военной техники противника, 4 опорных пункта, 15 позиций ЗРК. Ракетные войска и артиллерия нанесли огневое поражение по 24 объектам агрессора. В зону поражения попали склады с боеприпасами, объекты ПВО и артиллерии. ОК «Юг» отметила в Facebook, что наши ракетно-артиллерийские подразделения поразили 2 командных пункта непосредственно в Херсоне, 2 пункта управления в Нововоскресенском и Дудчанах, склады с боеприпасами в Пятихатках и Херсоне, 3 района скопления вооружения, техники и живой силы Дудчанах и Новой Каховке, радиолокационную станцию »Зоопарк» в Крутом Яру. По подтвержденным данным, российская армия также потеряла по меньшей мере 41 военного, 4 танка, 12 единиц бронетехники и зенитно-ракетный комплекс «Бук-М2/3».