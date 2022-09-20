209-е сутки войны: в районе Сватового наши войска уничтожили 70 процентов личного состава противника
Напуганные успешным контрнаступлением ВСУ оккупанты требуют немедленных «референдумов» в «ордло».
Фото: Генштаб ВСУ A A+ A++ < p>Событие:За прошедшие сутки наши войска отразили четыре вражеских атаки и нанесли удары по 40 районам сосредоточения противника, четырем позициям зенитных ракетных комплексов и четырем составам боеприпасов, а также уничтожили российский. самолет. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
Детали и комментарии:Как информируют в главном органе управления войсками, за сутки подразделения ВСУ отразили атаки противника в районах населенных пунктов Майорск, Веселое, Курдюмовка и Новомихайловка. Авиация поразила 24 района сосредоточения живой силы и военной техники противника, 4 позиции зенитных ракетных комплексов и один состав боеприпасов. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны, по разным направлениям, уничтожили самолет Су-25, управляемую авиационную ракету и три БПЛА противника. Ракетные войска и артиллерия за прошедшее нанесли огневое поражение по 16 объектам противника. В частности, по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 7 районах сосредоточения артиллерии, а также 3 складах боеприпасов.
«В районе населенного пункта Новоайдар Луганской области подтверждено успешное огневое поражение района сосредоточения вооружения и военной техники противника 18 сентября текущего года. Тогда было ликвидировано и выведено из строя около 50 единиц военной техники и уничтожены боеприпасы», — добавляют в Генштабе ВСУ. того, в районе населенного пункта Сватово подразделения Сил обороны нанесли поражение по району сосредоточения живой силы врага.Известно, что 70% находившегося на указанном объекте личного состава погибли.»
Враг обстреливает наши позиции вдоль линии столкновения, перегруппировывающие свои войска, постоянно ведет воздушную разведку. За минувшие сутки российские оккупанты нанесли 10 ракетных и 15 авиационных ударов, совершили более 56 обстрелов с РСЗО по объектам. В результате вражеских обстрелов на востоке пострадала инфраструктура более 33-х, а на юге –. 28 населенных пунктов.
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На временно оккупированных противником территориях продолжаются меры так называемой «мобилизации». По имеющейся информации, с 14 сентября текущего года отменено действие ранее выданных документов об отсрочке от мобилизации около 500%; работникам Енакиевского металлургического завода. Кроме того, введен запрет на выезд мужчинам с территории временно оккупированного Крыма без разрешения военных комиссариатов.
ВСУ продолжают контрнаступление, что очень пугает муртадов на временно оккупированных территориях, сообщает Институт по изучению войны. Как отмечают аналитики, в Донецкой и Луганской областях они требуют немедленно провести «референдум». Делают это не просто так, ведь фактическое признание этих областей по территории России буквально развяжет ей руки. Мол, тогда Украина нападет на страну-агрессорку, так что можно будет объявить полномасштабную войну. Но есть одно «но»: в кремле это могли сделать давно, но так и не отважились. По мнению специалистов ISW, подобные заявления довольно не последовательны. Во-первых, оккупационные силы контролируют эти области не в полном объеме и на фоне продолжения украинского контрнаступления, может произойти не полная аннексия Донетчины и Луганщины, а только тех районов, которые находятся под контролем москвы. Во-вторых, украинские ракетные удары по незаконно аннексированной территории АР Крым ясно демонстрируют, что никакого немедленного «возмездия» НАТО россия не осуществляет. Что уже противоречит призывам роспропаганды. В то же время частичная аннексия некоторых районов востока Украины поставит кремль с одной стороны, в довольно странное положение, потому что потребовать украинские силы не оккупировали «российскую» территорию. А с другой стороны, в крайне унизительном положении, когда они не могут обеспечить выполнение этого требования. Хотя бы потому, что всю Донецкую и Луганскую области оккупанты не контролируют. Так что если враг и аннексирует их, то часть Донбасса все равно держит под своим контролем Украина.