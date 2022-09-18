207 сутки войны: ВСУ отбили 6 атак, уничтожили 5 беспилотников, вертолет и баржу с оккупантами
Западные аналитики не видят прогресса в действиях россиян возле Донецка и Бахмута, вокруг Лимана им может угрожать оцепление.
Фото: Генштаб A A+ A++
Событие:За минувшие сутки наши войска отразили шесть вражеских атак, сбили пять беспилотников, вертолет, уничтожили баржу россиян с военной техникой и живой силой, помешали оккупантам починить Антоновский мост. Враг несет значительные потери на Авдеевском направлении Россияне беспорядочно атакуют на Донбассе. Вместо этого ВСУ расширяют свои позиции и могут окружить оккупантов вокруг Лимана.
Детали и комментарии:«Враг продолжает обстреливать дома мирных жителей и объекты гражданской инфраструктуры, – сообщает Генштаб ВСУ. – За минувшие сутки российские оккупанты нанесли 6 ракетных и 28 авиационных ударов, совершили более 90 обстрелов с РСЗО по военным и гражданским объектам. ; Пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов».
По данным украинских военных во временно оккупированных Приозерном и Трифоновке Херсонской области рашисты массово выселяют жителей из их частных домов. А в Чонгаре под угрозами убийства заставляют местное население участвовать в фортификационном оборудовании позиций.
«По уточненной информации, во время отступления кафиров из Харьковской области подразделения 11-го армейского корпуса из состава Балтийского флота вооруженных сил России потеряли более 50% личного состава и более 200 единиц военной техники, — добавляет представитель главного органа управления войсками Александр Штупун. Кроме того, 64-я отдельная мотострелковая бригада восточного военного округа потеряла более 90% личного состава погибшими, ранеными, дезертирами и освобожденными в результате отказа от участия в боевых действиях. «.
Значительные потери враг терпит при попытках штурма нашими подразделениями на Авдеевском направлении. Здесь в лечебные заведения ежедневно поступает более 30 человек из состава 1-го армейского корпуса российских войск.За минувшие сутки наши войска отбили атаки противника в районах населенных пунктов Михайловка Вторая, Веселая Долина, Одрадовка, Маринка, Новомихайловка и Правдино.
На юге противник уступает позициям, теряя тактически выгодное положение. Однако не оставляет попыток испытывать на прочность наши подразделения. В течение суток продолжал активную аэроразведку, ракетно-артиллерийские обстрелы и нанес 12 авиаударов по нашим позициям и территориальным общинам вдоль линии фронта. В ответ нашей авиацией нанесены три дара по врагу, уничтожены два беспилотных летательных разведчика оперативно-тактического уровня. Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 320 огневых задач.
«Обеспечен огневой контроль транспортных путей, логистических центров, маневров и передислокации, пунктов базирования и управления вражеских подразделений, в результате чего у кафиров разрушены планы на восстановление пропускных способностей Антоновского железнодорожного моста, который они пытались починить», — сообщает ОК «Юг». А также отменена одна единица альтернативного флота – баржа, с помощью которой оккупанты пытались доставлять вооружение и технику. не оставляет попыток наступать на Донбассе. Как отмечают аналитики Института изучения войны (ISW), бессмысленные наступательные операции врага сосредоточены вокруг Донецка, а также Бахмута. Зато свои ресурсы оккупанты могли бы использовать для защиты от непрекращающегося контрнаступления ВСУ. Эксперты предполагают, что россияне наступление в Донецкой области продолжают чисто на автомате. Они ежедневно делают одно и то же в попытке завоевать хоть какой-то новый клочок земли. Но это свидетельствует об отдаленности кафиров от реальных событий на фронте. Между тем, украинские военные расширяют позиции к востоку от реки Оскол и к северу от реки Северский Донец. ВСУ могут оцепить российские войска, которые содержатся вокруг Лимана.