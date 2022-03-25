206-й батальон: депутат Киевсовета рассказал, как он защищает столицу
Александр Погребиский. Фото: из архива депутата.
Участник АТО, ветеран войны Александр Погребиский обороняет столицу с первого дня войны.
Депутаты Киевсовета, которых киевляне привыкли видели преимущественно в деловых костюмах, сейчас выглядят совсем иным образом.
Большинство из них остались в Киеве, принимают избирателей, организуют предоставление киевлянам и нуждающимся гуманитарной помощи, защищают свой родной город от врага.
Депутат Киевсовета, ветеран войны, участник АТО, 33-летний Александр Погребиский с первых дней войны стал на защиту Киева. Сегодня он — боец 206-го батальона ТРО.
Тренировка 206-го. Фото: Фейсбук
КАК ИТОГ 206 БАТАЛЬОН
Еще в июне 2021 года ветераны войны против российской агрессии создали общественную организацию «Братья по оружию», цель которой построение развитой европейской Украины.
Организация участников российско-украинской войны «Братья по оружию» с первых дней подключилась к созданию подразделений терробороны, которые совместно с Вооруженными силами вступили в бой с врагом. , обеспечивают эвакуацию мирных жителей.
«Например, в Харькове наши ребята захватили у врага САУ (самоходная артиллерийская установка — авт.), в Запорожье — создали эффективную оборону города. В Киеве развернули 206 батальон, который успешно выполняет поставленные на него задачи. Мы спасаем людей, обнаруживаем и задерживаем ДРГ и др. По-моему, именно так должна работать ветеранская организация во время серьезных угроз в стране», — рассказывает Александр Погребиский.
Наши снайперы. Фото: Фейсбук
ЭВАКУАЦИЯ С ИРПЕНЬЯ И БОРОТЬБА С ДРГ
206 батальон территориальной обороны Киева выполнил сверхважную боевую задачу спасения детей и женщин с Ирпенем. >
С начала российского вторжения это боевое подразделение эвакуировало из Ирпеня около семи тысяч мирных украинцев. Эвакуация часто проходила очень сложно.
«Во время эвакуации вражеская сторона пообещала „зеленый коридор“ на выход людей. Но когда они начали переходить через реку, где разрушен мост, мы увидели вражеский дрон, который следил за процессом. Через 30 минут враг начал обстреливать 120-м минометом. Мы ускорили процесс, обеспечили безопасность людей, пришедших на тот момент. К сожалению, позже выходили люди неорганизованно, и они погибли — 5 человек прямо в точке эвакуации из-за минометного обстрела российских военных», — рассказывает Александр Погребиский.
«Мы четко понимаем, что верить словам врага нельзя. Поэтому готовимся всегда. В частности, вывозили людей уже на бронированном транспорте, чтобы обеспечить их жизнь, здоровье и безопасность»,— добавил депутат.
В столице 206 батальон успешно борется и с вражескими разведчиками. Так, недавно наши бойцы задержали шпиона, который фиксировал на телефон блокпосты города Киева.
При нем нашли 5 телефонов, радиопередатчик и много средств фиксации скрытого характера.
И это лишь несколько примеров , защищающей от врага столицу 206 батальон.
Задержанный диверсант. Фото: Фейсбук
ОБРАЩЕНИЕ К «РУСКОМУ МИРУ»
«Товарищи неуважаемый лавров и песков, идите на хер со своей защитой. Мы защищали и будем защищать свою землю. А вы со своим немытым «русским мерой» идите на хер с украинской земли. К нашим словам присоединяются жители Мариуполя, Харькова и Чернигова. Жители русскоязычных городов, которые вы, с*уки, ровняете с землей. Вы нас можете всех убить, но никогда не поставите украинцев на колени», — так заявил Александр Погребиский, адресуя свое обращение «русскому меру».
Александр уверен, что победа будет за Украиной, ведь наши ребята, на в отличие от русских наемников, находятся на родной земле и готовы защищать ее до последнего русского солдата.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»