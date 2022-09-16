205-е сутки войны: ВСУ отразили шесть атак врага на Донбассе
Поражены 13 опорных пунктов противника и 5 позиций комплексов ПВО.
Событие: Начались 205-е сутки героического противостояния украинской нации российскому широкомасштабному вторжению. Противник продолжает сосредоточивать усилия на срыве активных действий наших войск на отдельных направлениях, содержании временно захваченных территорий и попытках полной оккупации Донецкой области, сообщает Генштаб в Facebook.
Детали и комментарии: Враг обстреливает украинские позиции вдоль всей линии столкновения, пытается принимать меры по перегруппировке войск, ведет воздушную разведку. Противник бьет по жилым кварталам и объектам гражданской инфраструктуры, в нарушение норм международного гуманитарного права, законов и обычаев ведения войны. Агрессор нанес 11 ракетных, 15 авиационных ударов и совершил 96 обстрелов из систем реактивной артиллерии по территории Украины. Пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов.
Самым горячим направлением остается Донбасс, где агрессор ведет активные наступательные действия. Силы обороны Украины успешно отразили атаки в районах населенных пунктов Одрадовка, Зайцево, Бахмут, Веселая Долина, Авдеевка и Новомихайловка. За прошедшие сутки наша авиация совершила 18 ударов по местам сосредоточения живой силы и техники противника. Подтверждено поражение 13 опорных пунктов, районов сосредоточения вооружения и военной техники и 5 позиций комплексов противовоздушной обороны.
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Обстановка в южнобузской операционной зоне остается сложной, но контролируемой. По всей линии столкновения продолжаются бои. Но приоритетной остается тактика контрбатарейной борьбы, ракетно-артиллерийские и авиационные удары, сообщает ОК «Юг» в Facebook. Оккупанты совершили 34 самолетов вылета оперативно-тактической авиации для нанесения ударов по территории Херсонской и Запорожской областей. Наша авиация в ответ нанесла 9 ударов, а ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 330 огневых задач по районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники, состава боеприпасов в Бериславском районе, по Каховскому мосту, а также — по 5 понтонным переправам возле Дарьевки, Садового и Новой Каховки. Враг понес немалые потери. В частности, уничтожены 71 решистый и 27 единиц вооружения и техники — 5 танков, 14 единиц бронетехники, реактивную систему залпового огня «Град», самоходную артиллерийско-минометную установку «Нона-С», самоходную артустановку «Гвоздика», зенитную самоходную установку «Шилка», 2 гаубицы «Мста-Бста» минометы.
По данным Генштаба, противник пытается скрыть массовые потери после огневого поражения, нанесенного ВСУ по местам сосредоточения российских войск. В результате эффективных высокоточных ударов в районах населенных пунктов Херсон, Васильевка, Перевальск и другие трупы российских солдат вывозили в переполненных грузовиках.