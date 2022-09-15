204-е сутки войны: наши воины отбили девять атак, уничтожили четыре бомбардировщика и нанесли 12 авиаударов по врагу и его технике
Оккупанты пытаются укрепить первую линию обороны в Донецкой и Запорожской областях и хотят отправить в Украину недоукомплектованные чеченские батальоны.
Фото: Генштаб ВСУ A A+ A++
< strong>Событие: За прошедшие сутки наши воины успешно отбили атаки около девяти населенных пунктов, уничтожили большое количество военнослужащих и военной техники парашютно-десантного полка. Рашисты в ответ беспощадно обстреливают наши города и деревни. Об этом говорится в утренней оперативной сводке Генштаба ВСУ.
Детали и комментарии:«Противник продолжает сосредотачивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области, содержании захваченных территорий и срыве активных действий наших войск на отдельных направлениях. Обстреливает наши позиции вдоль линии столкновения, пытается принимать меры по перегруппировке войск, ведет воздушную разведку», — комментирует руководитель главного главы. войсками Александр Штупун – от авиационных, ракетных ударов и применения реактивных систем залпового огня пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов, в том числе, в частности, Кривого Рога, Харькова, Краматорска, Волчанская, Константиновки, Лозовой Северская, Белогоровки, Николаевки, Верхнекам янского, Соледара, Бахмута, Бахмутского, Веселой Долины, Зайцева, Юрьевки, Нью-Йорка, Первомайского, Каменки, Времовки, Степного, Малых Щербаков, Сухого Ставка, Костромки, Белой Криницы и Мирного. ракетных, 19 авиационных ударов и совершил 86 обстрелов из систем реактивной артиллерии по военным и гражданским объектам на территории Украины».
Как сообщили в Генштабе ВСУ, подтверждено уничтожение значительного количества военнослужащих и военной техники подразделений 137-го парашютно-десантного полка 106-й парашютно-десантной дивизии вооруженных сил России; на Бахмутском направлении. С целью удержания временно захваченных территорий враг пытается укрепить первую линию обороны в Донецкой и Запорожской областях. перемещает резервы из состава подразделений 3-го армейского корпуса, а также остатки подразделений, выведенных из Харьковского направления. В то же время, из-за нарушения Силами обороны логистического обеспечения кафиров, российские войска, выполняющие задачи вдоль линии столкновения, имеют проблемы с нехваткой отдельных видов боеприпасов для реактивных систем залпового огня и артиллерии. Наши воины продолжают успешно отражать атаки противника, в частности, в районах населенных пунктов Спирное, Соледарь, Майорск, Зайцево, Одрадовка, Веселая Долина, Водяное и Новомихайловка.
На юге враг силами до двух взводов при поддержке двух БМД- 2 и танка Т-72 ведением штурмовых действий в направлении из Архангельского на Ивановку пытался улучшить свое положение. Но потеряв одну БМД-2 и значительный процент живой силы, отступил.
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Авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по местам сосредоточения россиян. Подтверждено поражение шести районов скопления живой силы противника, двух взводных опорных пунктов и четырех позиций зенитных ракетных комплексов. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях уничтожили четыре самолета кафиров: три Су-25 и один Су-24М.
По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), военное руководство РФ продолжает в значительной степени полагаться на чеченские подразделения по ведению войны в Украине. Но они не укомплектованы и состоят преимущественно из не чеченских наемников из экономически депрессивных районов России.
Маршал Королевских военно-воздушных сил Великобритании в отставке, бывший генеральный директор Академии обороны и генеральный директор Объединенного стратегического командования Вооруженных сил Эдвард Стрингер считает, что к концу года в армии РФ может произойти коллапс. В интервью Sky News он отметил, что вероятность такого развития событий составляет 30-40%. У ВСУ есть высокие шансы одержать победу в войне уже к Рождеству, то есть, к 25 декабря.