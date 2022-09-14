203-е сутки войны: ВСУ отразили восемь атак врага
Уничтожено 9 пунктов управления бригадного и батальонного уровней армии РФ.
сообщения Генштаба ВСУ в Facebook A A+ A++
Событие: Начались 203-е сутки героического сопротивления украинского народа русскому военному вторжению. Враг продолжает сосредоточивать усилия на попытках полностью оккупировать Донецкую область, удержать захваченные территории и сорвать активные действия наших войск в отдельных районах, сообщает Генштаб в Facebook. Детали и комментарии:Продолжаются обстрелы позиций украинских подразделений вдоль линии столкновения, враг пытается принять меры по перегруппировке своих войск на отдельных направлениях, проводит воздушную разведку. За минувшие сутки российские оккупанты нанесли 36 ракетных и авиаударов, 58 артиллерийских ударов по военным и гражданским целям на территории Украины. Повреждена инфраструктура более 33 населенных пунктов, среди которых Харьков, Лозовая, Северск, Соледар, Бахмут и другие.
Силы обороны успешно отразили атаки врага в районах населенных пунктов Спирное, Майорск, Одрадовка, Веселая Долина, Водяное, Авдеевка, Безымянное и Новогригорьевка. За сутки украинская авиация нанесла 12 ударов по местам сосредоточения живой силы и техники противника. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны наших войск на разных направлениях уничтожили два вражеских самолета (Су-25 и Су-24М), один вертолет Ми-8 и беспилотный летательный аппарат. Подразделения ракетных войск и артиллерии нанесли поражение по 9 пунктам управления бригадного и батальонного уровней и по 3 районам сосредоточения живой силы и боевой техники противника. ОК «Юг» отметила в Facebook, что ВСУ поразили районы сосредоточения вражеских сил и средств в Миловом и Дудчанах, а пункты управления — в Урожайном и Херсоне. «В очередной раз откорректированы огнем попытки ремонтных работ на Каховском мосту, он непроездной. Понтонная переправа в Дарьевке поражена, ее дальнейшее использование исключено», — говорится в сообщении. Подтвержденные потери врага составляют: 121 военный, 5 танков, 9 других бронированных машин, три гаубицы «Мста-Б», две самоходные артустановки «Гвоздика», два ЗРК «Панцирь С1», командно-штабная машина, станция радиоэлектронной борьбы и четыре состава из боеприпасами.
В эфире телемарафона начальник объединенного координационного штаба прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что ВСУ держат огневой контроль над логистикой врага на оккупированной территории. «Мы контролируем транспортные артерии, где они с невероятной настойчивостью пытаются испытывать новые средства для переправы через Днепр. Но как только они загружают новый понтон или баржу для транспортировки, наш огневой контроль срабатывает четко», — заметила Гуменюк.
читайте также: Новый скандал с Amnesty International: организация выпустила конверты, где россиянин занимает украинца <Продолжаются активные действия Сил обороны по освобождению Украины от российских оккупантов. В своем видеообращении президент Зеленский отметил, что в результате наступательной операции ВСУ деоккупировали более 8 тысяч квадратных километров нашей земли. На половине этих территорий еще продолжаются стабилизационные мероприятия.
По данным Генштаба, российская армия ежедневно несет существенные потери в живой силе и пытается их компенсировать разными способами. Военное руководство продолжает поиск желающих воевать среди заключенных, в частности, в колониях Тульской области. Вербовщики обещают заключенным снятие судимости в обмен на службу сроком 3 месяца, для рецидивистов или осужденных за особо тяжкие преступления срок службы составит 6 месяцев. Однако никакие контракты с желающими не подписываются. Также идет набор так называемых «резервистов» в состав 3-го армейского корпуса. Среди уже набранного личного состава множество людей, имеющих наркотическую и алкогольную зависимость. О проблемах с комплектованием подразделений личным составом свидетельствует факт проведения принудительной мобилизации в городе Горловка, так называемые местные. «военные» получили задание вместе с «милицией» до 19 сентября набрать 6 тысяч человек. В городе продолжается розыск и задержание мужчин, что, в свою очередь, вызывает массовое недовольство местных жителей.