201-е сутки войны: ВСУ уволили еще более 20 населенных пунктов и отбили две атаки врага на Донбассе
В результате нашего контрнаступления к югу от бригады российских морских пехотинцев осталось 15 % личного состава.
Фото: Генштаб ВСУ A A+ A++
Событие:За минувшие сутки нашим войскам удалось вытеснить врага из более чем 20 населенных пунктов. Россияне сосредотачивают усилия на установлении контроля над Донецкой областью, содержании временно захваченных территорий и срыве наступления сил обороны на отдельных направлениях.
Детали и комментарии:«Противник продолжает огненное поражение наших позиций, ведет воздушную разведку и пытается принимать меры по восстановлению утраченного положения, — информируют в Генштабе ВСУ. Сохраняется дальнейшая угроза с воздуха по всей территории Украины. За прошедшие сутки враг нанес 18 ракетных и 39 ави по военным и гражданским объектам. Пострадали более 30 населенных пунктов, в частности, Краматорск, Константиновка, Днепр, Павлоград, Великомихайловка. Россияне совершили очередной террористический акт – нанесли ракетный удар по Харьковской ТЭЦ. В результате было частично обесточено. .
Затишье было только на Волыни и Полесье. По остальным направлениям решисты обстреливали из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии военную и гражданскую инфраструктуру почти полсотни сел и городов.
Продолжается освобождение населённых пунктов от российских захватчиков в Харьковской и Донецкой областях. Во время отступления русские войска спешно бросают свои позиции и убегают вглубь временно занятых территорий или в России. За минувшие сутки оккупанты вывезли награбленное у местных жителей имущество и транспортные средства из Большого Бурлука и Двухлетней Харьковщины. В Луганской области российские военные с семьями скрылись из Сватового. Там остались только военнослужащие так называемой «народной милиции» из числа местных жителей.
«В общем, за минувшие сутки, Силам обороны удалось вытеснить врага из более 20 населенных пунктов. Проводится взятие их под полный контроль и стабилизационные мероприятия, — констатируют в главном органе управления войсками. Силы обороны отразили атаки противника неподалеку от Майорска и Красногоровки». . В районах Николаевки Второй и Зайцево продолжаются бои».
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На Херсонском направлении, враг понес значительные потери в живой силе. По имеющейся информации, 810 отдельная бригада морской пехоты потеряла почти 85% личного состава. У остальных военнослужащих крайне низкое морально-психологическое состояние они массово отказываются от возвращения в зону ведения боевых действий.
«На юге враг ведет воздушную разведку, продолжает огневое поражение позиций наших подразделений, пытается принимать меры по восстановлению утраченного положения, маневрирует войсками, имитируя прибытие резервов, сообщает оперативное командование «Юг». Не имея успехов на суше, в течение боевого дня враг совершил 19 авиационных ударов вдоль линии столкновения.Нашей авиацией в ответ нанесены три удара, а ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 270 огневых задач, связанных с уничтожением района сосредоточения вражеского вооружения и техники, станции радиоэлектронной борьбы, двух складов боев. результате ликвидировано 40 рашистов, уничтожены четыре танка и четыре единицы бронированной техники, три самоходных гаубицы «Мста-С», состав боеприпасов в Каховке».
А в целом авиация Сил обороны нанесла восемь ударов – поражен взводный опорный пункт, шесть районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также один зенитный ракетный комплекс. Уничтожено 1 БПЛА типа “Орлан-10”, сбита одна управляемая ракета Х-59, четыре управляемых «Калибры» и пять управляемых ракет воздушного базирования типа Х-101.
В Черном море у южного побережья Крыма находится 14 боевых кораблей вражеского флота, среди которых четыре надводных ракетоносителя снаряжены 26 «Калибрами». Активизировалось присутствие четырех больших десантных кораблей. Так что военные призывают не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.